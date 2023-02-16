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Кремль придумал как заселить россиян на временно оккупированные территории Украины

Российские власти ищут новые механизмы, чтобы увеличить свое представительство на временно оккупированных территориях Украины.

сегодня, 15:15
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Автор:

Slava Kot

Россия пытается изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях Украины, чтобы получить больше лояльных граждан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ.

Кремль придумал как заселить россиян на временно оккупированные территории Украины

Кремль хочет увеличить количество россиян на украинских землях

Кремль планирует увеличить представительство россиян на временно оккупированных территориях Украины. Для этого власти РФ придумывают новые способы, чтобы заманить туда россиян.


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"Оккупанты решили выдавать льготную ипотеку гражданам России при покупке жилья на захваченных землях", — сообщает Центр национального сопротивления.

За реализацию программы взялся российский институт развития в жилищной сфере "Дом.рф". Кремль будет предоставлять этой организации субсидии, а он уже будет покрывать разницу ипотеки для банков.

Главная цель такого шага Российской Федерации – увеличить свое представительство на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом, Кремль пытается россиян стимулировать приезжать на украинские земли, а также пытается увеличить процент россиян на оккупированной территории. Кроме приезжих россиян Путин ожидает, что такие льготные условия заставят и украинцев получать российские паспорта на временно оккупированных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты объяснили, почему союзники не дают Украине истребители.

Также "Комментарии" писал сообщения от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о новых планах Российской Федерации , стремящихся сделать жизнь украинцев сложнее. Кремль нацелился на систему водоснабжения в Украине.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/2023/02/14/kreml-vygadav-shhe-odyn-sposib-zaselyty-tot-rosiyanamy/
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