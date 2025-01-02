Кремль предъявил США требование о прекращении войны, которое разрушило переговоры: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Между РФ и США все время в течение войны поддерживают контакты преимущественно по линии спецслужб, потому что власти России — это чекистская контора. И это хорошо, потому что такие контакты — самый лучший залог того, что все вдруг не скатится в ядерный апокалипсис, считает политический эксперт Александр Кочетков.
Переговоры Украины и РФ
Сейчас, по его словам, к таким контактам-консультациям присоединилась новая администрация Белого Дома, в частности, спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. С российской стороны, считает Кочетков, переговоры ведет Патрушев, имеющий примерно такой же статус — доверенное лицо кремлевского диктатора Владимира Путина после войны.
В свою очередь, говорит он, у США есть встречный план: разделение по линии фронта и создание демилитаризованной зоны, куда заходят миротворцы из европейских стран НАТО, гарантии США не вступления Украины в НАТО на 20 лет, Крым подвешивается в юридической неопределенности, постепенное снятие санкций с РФ.
То есть, подчеркивает Кочетков, это калька по прекращению войны в Корее — у Трампа не собираются придумывать что-нибудь новое.
При этом он убежден, что Трамп и Путин в переговорах не участвовали, но, конечно, переговорщики им постоянно докладывали о недостигнутых успехах.
Понятно, что на изложенных исходных условиях никакие компромиссы невозможны. Потому состоялся следующий раунд переговоров с намерением определенного смягчения позиций.
То есть, по его словам, речь идет о распространении неприемлемого "Минска 2" на оккупированную часть Украины. А если речь пойдет о демилитаризованной зоне, Россия готова это рассматривать при условии введения миротворцев из Беларуси и Китая.
Соответственно, по его словам, переговоры зашли в тупик, и участие Трампа и Путина для утверждения результатов не понадобилось, потому что результатов не было.
Кочетков отметил, что переговоры оказались предсказуемо безрезультатными, потому что новая администрация Белого Дома исходила из двух ложных тезисов.
Во-первых, в США наивно считают, что продолжение войны – это плохо для России, потому что это огромные потери – экономические, демографические, технологические и так далее. На самом деле война и внутренний террор, с ней связанный — это единственная возможность для Кремля держать стабильность в своей стране, добавил Кочетков.
Во-вторых, Трамп верит, что угроза предоставить Украине современное вооружение должно испугать Кремль. Но там убеждены, что Штаты не смогут сделать это быстро и достаточно, чтобы повлиять на ход боевых действий. А поскольку у Украины есть дефицит мобилизационного ресурса, то наступление российских войск продолжится.
Кроме того, он добавил, что приостановка войны в текущем году возможна. Но вряд ли это произойдет раньше осени.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о планах РФ на ближайшее время.
Новости