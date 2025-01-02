Кремль предъявил США требование о прекращении войны, которое разрушило переговоры: подробности

Между РФ и США все время в течение войны поддерживают контакты преимущественно по линии спецслужб, потому что власти России — это чекистская контора. И это хорошо, потому что такие контакты — самый лучший залог того, что все вдруг не скатится в ядерный апокалипсис, считает политический эксперт Александр Кочетков.

Переговоры Украины и РФ

Сейчас, по его словам, к таким контактам-консультациям присоединилась новая администрация Белого Дома, в частности, спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. С российской стороны, считает Кочетков, переговоры ведет Патрушев, имеющий примерно такой же статус — доверенное лицо кремлевского диктатора Владимира Путина после войны.

"Исходная позиция России общеизвестна, ее, кстати, почти полностью недавно озвучивал Лавров: юридически закрепленный отказ от вступления Украины в НАТО, признание Украиной Крыма российским, снятие санкций с РФ, сокращение численности и вооружения ВСУ (в частности, сворачивание ракетных программ), разделение по линии фронта", — отметил Кочетков.

В свою очередь, говорит он, у США есть встречный план: разделение по линии фронта и создание демилитаризованной зоны, куда заходят миротворцы из европейских стран НАТО, гарантии США не вступления Украины в НАТО на 20 лет, Крым подвешивается в юридической неопределенности, постепенное снятие санкций с РФ.

То есть, подчеркивает Кочетков, это калька по прекращению войны в Корее — у Трампа не собираются придумывать что-нибудь новое.

При этом он убежден, что Трамп и Путин в переговорах не участвовали, но, конечно, переговорщики им постоянно докладывали о недостигнутых успехах.

Понятно, что на изложенных исходных условиях никакие компромиссы невозможны. Потому состоялся следующий раунд переговоров с намерением определенного смягчения позиций.

"Соответственно, Штаты согласились снять санкции с РФ в финансовой и высокотехнологичной сферах, но в обмен на то, что Россия выведет войска с оккупированных территорий, включая Донбасс. Со своей стороны Россия готова рассматривать выход из Херсонской и Запорожской областей (из Донбасса выходить не собирается) при условии превращения их на территории с "особым статусом" — со своим самоуправлением, русским языком как официальным и так далее", — сообщил Кочетков.

То есть, по его словам, речь идет о распространении неприемлемого "Минска 2" на оккупированную часть Украины. А если речь пойдет о демилитаризованной зоне, Россия готова это рассматривать при условии введения миротворцев из Беларуси и Китая.

"Вот здесь, скорее всего, переговоры окончательно забуксовали. Потому что для ввода и обеспечения китайских войск, а речь о 40-50 тыс., нужна соответствующая инфраструктура. То есть Китай мощно и надолго оказывается в центре Европы, что для США неприемлемо", — подчеркнул Кочетков.

Соответственно, по его словам, переговоры зашли в тупик, и участие Трампа и Путина для утверждения результатов не понадобилось, потому что результатов не было.

"Следует заметить, что президент Владимир Зеленский в курсе этих переговоров и, насколько мне известно, он убежден, что имеет право на согласование договоренностей, когда они состоятся", — добавил эксперт.

Кочетков отметил, что переговоры оказались предсказуемо безрезультатными, потому что новая администрация Белого Дома исходила из двух ложных тезисов.

Во-первых, в США наивно считают, что продолжение войны – это плохо для России, потому что это огромные потери – экономические, демографические, технологические и так далее. На самом деле война и внутренний террор, с ней связанный — это единственная возможность для Кремля держать стабильность в своей стране, добавил Кочетков.

Во-вторых, Трамп верит, что угроза предоставить Украине современное вооружение должно испугать Кремль. Но там убеждены, что Штаты не смогут сделать это быстро и достаточно, чтобы повлиять на ход боевых действий. А поскольку у Украины есть дефицит мобилизационного ресурса, то наступление российских войск продолжится.

"Сам факт начала переговоров можно считать положительным. Но их динамика и результативность будут полностью зависеть от ситуации на фронте. Поэтому в течение этого и следующего месяца от Украины ожидают успешные и масштабные контрнаступательные действия. ВСУ готовятся к этому. Но и враг готовится – именно с этим связаны массированные ракетные удары именно по Сумской области", — подытожил Кочетков.

Кроме того, он добавил, что приостановка войны в текущем году возможна. Но вряд ли это произойдет раньше осени.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о планах РФ на ближайшее время.



