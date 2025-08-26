Кремль пошел на жесткий шаг из-за вторжения ВСУ на Курщину: детали

Власти РФ начали волну арестов чиновников из руководящих структур трех областей, граничащих с Украиной. Их обвиняют в провалах в обороне государственной границы, в частности — неспособность остановить прорывы Вооруженных сил Украины. Об этом идет речь в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

В понедельник, 25 августа, российские стражи порядка задержали временного заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. Он подозревается в хищении государственных средств, выделенных на строительство фортификаций вдоль границы Курской и Белгородской областей.

По словам исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, Базаров мог присвоить более миллиарда рублей — это примерно 12,4 миллиона долларов США.

Это не первый подобный случай. ISW отмечает, что ранее были задержаны и другие бывшие чиновники: эксгубернатор Курской области Алексей Смирнов, бывший заместитель руководителя Брянщины Николай Симоненко и Рустем Зайнуллин, занимавший аналогичную должность в Белгородской области.

Кроме того, 7 июля президент РФ Владимир Путин неожиданно уволил министра транспорта Романа Старовойта, ранее возглавлявшего Курскую область. В день увольнения, по сообщениям СМИ, Старовойт совершил вероятное самоубийство.

Аналитики ISW считают, что все эти задержания и кадровые перестановки являются частью масштабной кампании, направленной на переложение ответственности за провал обороны на местные власти. В Кремле стремятся сделать чиновников "козлами-отпущениями" за провал в сдерживании украинского наступления на Курскую область в августе 2024 года.

Эксперты также напоминают, что подобную тактику обвинений использовали и раньше после рейдов ВСУ в Белгородскую область в течение 2023-2024 годов. В то же время командующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в результате операции на территории Курщины Россия понесла по меньшей мере 80 тысяч потерь. По его словам, Силы обороны контролируют до 90 км² приграничной территории РФ — в рамках превентивных действий.

Как уже писали "Комментарии", для российского диктатора Владимира Путина потенциальная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским воспринимается как вызов и унижение, поскольку она может стать не только шагом к прекращению войны, но и противоречит агрессивным планам Кремля, заявил политтехнолог Олег Постернак.