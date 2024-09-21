Кремль попытался узаконить оккупацию Россией Украины: что предприняли у Путина

Российские официальные лица пытались использовать встречу с Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы узаконить оккупацию Россией Украины и распространить лживые нарративы о якобы нарушении прав человека украинцами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

МИД РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, президент МККК Мирьяна Сполярич провела встречу с российскими официальными лицами, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, уполномоченным Кремля по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд, уполномоченным России по правам человека Татьяной Москальковой и президентом Российского Красного Креста (РКК) Павлом Савчуком в Москве 17 сентября.

Сполярич повторила, что государства должны придерживаться международного гуманитарного права, в том числе путем предоставления МККК доступа к военнопленным, и отметила важность защиты гуманитарных работников после недавней гибели трех сотрудников МККК в результате обстрела на линии фронта в Донецкой области.

В то же время МИД России утверждал, что на встрече подымались гуманитарные вопросы Ближнего Востока, Африканского Рога, Сахеля, Европы и Азии, а также деятельности МККК в России.

У Лаврова сообщали, что российская делегация на встрече говорила о якобы нарушении Киевом прав человека, в том числе в обращении с военнопленными и гражданским населением.

ISW отмечает, что есть множество сообщений о жестоком обращении российских оккупационных войск с украинскими военнопленными и их казнях, незаконной депортации украинских гражданских лиц и детей в Россию. Также РФ не полностью открыла свои объекты, где содержатся военнопленные, для инспекторов МККК, тогда как Украина регулярно открывала свой главный лагерь для военнопленных.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в июле 2024 года заявил, что большинство украинских военнопленных, вернувшихся домой в Украину, сообщают, что не видели и не общались с представителями МККК, находясь в плену.

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