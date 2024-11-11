Кремль ответил, действительно из Берлина поступило предложением переговоров с Путиным

Кремль не получал от официального Берлина никаких сигналов о намерении канцлера Германии Олафа Шольца провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, реагируя на слова Олафа Шольца о том, что скоро настанет время для диалога с хозяином Кремля.

Владимир Путин и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

"Совсем недавно, на Валдайском форуме, президент повторил, что остается открыт для контактов, для переговоров. Какой-либо подготовки (к разговору с Шольцем – ред.) не ведется, сигналов мы не получали. На "Валдае" Путин сказал, что Шольц и Макрон (президент Франции Эммануэль – ред.) сами ушли со связи", — сообщил Дмитрий Песков.

Отметим, Дмитрий Песков также прокомментировал информацию американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых, Трамп якобы поддержал прекращение войны в Украине на условиях РФ.

Как заявил Песков, такая информация не отвечает действительности. По его словам, информация о том, что Трамп поддержал мир на условиях РФ является выдумкой. При этом он добавил, что разговора между Трампом и Путиным вообще не было.

"Это наиболее наглядный пример качества информации, которая публикуется в уважаемом издании. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка", — заявил Дмитрий Песков.

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Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли мир в Украине стал ближе: о чем договорились Трамп и Шольц.



