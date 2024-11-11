Действительно ли мир в Украине стал ближе: о чем договорились Трамп и Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились работать над восстановление мира в Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

Дональд Трамп и Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Гебештрайт уточнил, что разговор состоялся в воскресенье вечером, 10 ноября. По его словам, в ходе телефонной беседы Шольц еще раз лично поздравил Трампа с победой на выборах. Также оба лидера обсудили немецко-американские отношения и текущие геополитические вызовы. В том числе, мир в Европе.

"Канцлер подчеркнул готовность федерального правительства продолжать действующее десятилетиями успешное сотрудничество между правительствами обеих стран. Они также договорились работать вместе над восстановлением мира в Европе", — добавил представитель.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп подтвердил, что усадит Украину и РФ за стол переговоров: когда это должно произойти.

Также издание "Комментарии" сообщало – новоизбранный президент США Дональд Трамп впервые после победы на выборах провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По информации источника, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять ситуацию в Украине, отметив значительное присутствие США в Европе. Также оба лидера обсудили перспективу достижения мира на европейском континенте.

Ранее "Комментарии" писали – пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве видят "положительные" сигналы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США, особенно по ситуации с полномасштабным российским вторжением в Украину.



