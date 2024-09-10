Кремль определился со сценарием окончательного уничтожения Украины: как этого добьется

Глава МИД РФ Сергей Лавров обнародовал реальный план гарантированной победы России: уничтожить Украину медленно, без войны, зато надежно. Это в смысле развалить Украину изнутри из-за требования особых "прав для русскоязычных" и "квот для защитников прав русскоязычных", отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Переговоры Украины и РФ

"Прямая речь Лаврова не оставляет сомнений, что именно этот сценарий Кремль счел теперь оптимальным для уничтожения Украины. И попытается нагнуть на его выполнение наших союзников", — отметил эксперт.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия не намерена менять территории на территории.

"Хотя отдельные кремлевские паблики уже забрасывают пробные удочки "возможно, допустим обмен Курщины на ЗАЭС, но обязательно в комплексе с частичным снятием санкций!. Они уже пробуют торговаться: мол, обмен "Курщина на Донбасс", "Курщина на Запорожщину и Херсонщину" или "Курщина на территории до линии столкновения на 24.02.22" — это слишком много, это невыгодно для Кремля, вот какую-то мелочь они могут нам бросить за свою территорию, но только с санкционной доплатой", — говорит Голобуцкий.

Однако это уже конкретные детали, но основа заключается в том, что России нужна Украина без украинцев.

"Неукраинская Украина. Зачистить языковой и исторический суверенитет, тогда государственный суверенитет из-за избирательных квот для "русскоязычных защитников". А тогда территория просто упадет перезрелым плодом обратно в "подбрюшье Москвы". И вот этот момент будет самым сложным в переговорах – устоять перед кажущимся вполне "гуманитарными" и "цивилизованными" требованиями и убедить союзников, что там не пахнет ни цивилизацией, ни гуманитарностью", — заявил Голобуцкий.

По его словам, прямо сейчас апробация сценария проходит в Грузии. Если пророссийская партия получит подтверждение мандата на практически единоличную власть, тогда подтвердит российскую как вторую государственную и определенный пакет лоббированных Кремлем законов, а затем Россия провернет финт с возвращением Абхазии и Южной Осетии в качестве автономий обратно в состав Грузии. В таком случае, говорит эксперт, диктатор Владимир Путин убедится в том, что сценарий реален.

"И тогда его попытаются навязать и Украине: русский язык, права российских бизнесов и денег, квоту для пророссийских партий во всех выборных органах – минимум в 30-40%, потому что "русскоязычных в Украине действительно господствующее большинство, более 70%" Как убеждает Кремль мир и нас с 2014-го. А за это можно и оккупированные территории вернуть Украине. Естественно, с особыми правами территорий и органов самоуправления. И с признанием прав "новых переселенцев". И, соответственно, с признанием двойного гражданства с Россией как минимум в отношении этих "переселенцев". И с особыми (для российского бизнеса и бюджетных вложений) экономическими зонами", – говорит эксперт.

Тогда, говорит Голобуцкий, даже особую демилитаризацию не нужно от Украины требовать. За 10-20 лет такая Украина тихо ляжет под Москву что с оружием, что без, при этом добровольно и с радостью.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский хочет завершить войну с РФ уже осенью этого года.



