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Slava Kot
Кремль годами обвиняет президента Украины Владимира Зеленского. В этот раз спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский "выступает с истерическими заявлениями". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления Владимира Зеленского, в которых президент Украины обращается за помощью к партнерам, в частности предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданских в Харьковской области, погибающих из-за российских ударов.
Представитель администрации Путина во время брифинга в Кремле назвал такие слова Зеленского "истерическими".
Это не первые обвинения президента Украины, несколько дней назад Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский якобы потерял "легитимность" и пригрозил ему смертью подобно гибели Степана Бандеры. В 1959 году агент КГБ убил Степана Бандеру выстрелом цианида калия в лицо.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Харьковщины армией РФ и объяснил, как остановить российскую агрессию.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на петицию на сайте президента, призывающей Владимира Зеленского разрешить ввести западные войска на территорию Украины для войны против России.
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