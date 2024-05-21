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Кремль обвиняет Зеленского в "истерике"

В Кремле отреагировали на призывы президента Владимира Зеленского о необходимости увеличить помощь для Украины от союзников.

сегодня, 15:23
Автор:
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Slava Kot
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Кремль годами обвиняет президента Украины Владимира Зеленского. В этот раз спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский "выступает с истерическими заявлениями". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Кремль обвиняет Зеленского в "истерике"

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления Владимира Зеленского, в которых президент Украины обращается за помощью к партнерам, в частности предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданских в Харьковской области, погибающих из-за российских ударов.

Представитель администрации Путина во время брифинга в Кремле назвал такие слова Зеленского "истерическими".

"Разные представители киевского режима, да и сам Зеленский, в последние дни делают много заявлений, иногда скатываясь фактически в истерику. Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах", — сказал Песков в своем пропагандистском выступлении.

Это не первые обвинения президента Украины, несколько дней назад Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский якобы потерял "легитимность" и пригрозил ему смертью подобно гибели Степана Бандеры. В 1959 году агент КГБ убил Степана Бандеру выстрелом цианида калия в лицо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Харьковщины армией РФ и объяснил, как остановить российскую агрессию.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на петицию на сайте президента, призывающей Владимира Зеленского разрешить ввести западные войска на территорию Украины для войны против России.



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