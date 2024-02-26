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Кремль обманул индийцев: Индия направила запрос в Россию

Россия обманным путем заставила граждан Индии подписать контракт с российской армией для войны в Украине.

сегодня, 11:13 comments1527
Автор:
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Slava Kot
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Индийские власти обратились в Кремль с запросом "досрочно освободить" граждан Индии от службы в российской армии. Как сообщают индийские СМИ, российские власти под фальшивыми предлогами заставили граждан Индии подписывать контракты для участия в войне в Украине.

Кремль обманул индийцев: Индия направила запрос в Россию

Россия вынуждает граждан Индии воевать на войне в Украине. Фото из открытых источников

23 февраля спикер Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что ему известно о некоторых индийцах, подписавших контракты с российской армией для выполнения "вспомогательных" задач. МИД Индии ведет переговоры с Россией, чтобы эти лица были уволены со службы и прекратили работать на армию РФ. Также Рандхир Джайсвал обратился к гражданам Индии с просьбой не принимать участия в войне в Украине, которую Россия начала полномасштабным вторжением.

Заявления представителя Индии прозвучали после того, как индийское издание The Hindu опубликовало материал, в котором утверждается, что Кремль под фальшивыми поводами "вспомогательной" работы заставил индийцев подписать контракты для участия в войне в Украине на стороне России. После этого граждане Индии стали полноценными контрактниками и были брошены на произвол судьбы.

The Hindu подсчитало, что речь идет о более чем 100 гражданах Индии, принимавших участие на войне в Украине за последний год.

Напомним, что это не в первый раз оказывается, что Россия привлекает в свою армию граждан других стран. За несколько последних месяцев сообщалось об участии в войне в Украине на стороне России граждан из Кубы, Непала, Малайзии, Сербии, ЦАР и других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Непале назвали количество их граждан, воюющих на стороне России.

Также "Комментарии" писали, что США стали самым крупным покупателем нефтепродуктов из Индии, но от этого выиграла Россия.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-24-2024
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