Кремль начал «давить на газ»: что задумал Путин по вопросу Украины

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Ткачик Олеся
Москва не заинтересована в скорейшем завершении войны против Украины и пытается затянуть мирные переговоры, чтобы использовать ситуацию на фронте для продвижения собственных условий прекращения конфликта, говорится в статье The Wall Street Journal. В материале указано, что у России уже есть значительный опыт использования военных наступлений для усиления своих позиций в дипломатических переговорах. Подобную тактику Кремль применял во время войны в Сирии, а также во время Ялтинской конференции во Второй мировой войне.
Владимир Путин
Чем лучше позиции российских войск на фронте, тем более агрессивной становится политика Кремля.
В частности, по его словам, Россия, вероятно, будет настаивать на условиях, схожих с теми, которые обсуждались в Стамбуле в начале войны. В частности, Кремль может потребовать сокращения поставок иностранного оружия в Украину, уменьшения численности ВСУ и прекращения обмена разведданными между Киевом и Вашингтоном.
При этом в материале указывается, что у США есть ряд рычагов влияния на Россию – от усиления санкций до увеличения военной помощи Украине. Впрочем, в последнее время позиция Дональда Трампа изменилась: он больше склоняется к "мягким переговорам", чем к жесткому давлению.
Например, бывший советник Белого дома Томас Грэм считает, что Трамп будет иметь два варианта – давить либо на Москву, либо на Киев. И, похоже, он выбирает последний вариант, потому что это сделать проще.
Кремлевский диктатор Владимир Путин, в свою очередь, стремится уйти от ситуации, когда новая администрация США решит быстро "закрыть вопросы России", чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем. То есть россияне хотят поддерживать контакты с США какое-то время.
Между тем, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Трамп убежден в своей способности договориться с Россией и прекратить войну "в течение недели". Однако президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг эту возможность, подчеркнув, что реальное прекращение войны возможно только с гарантиями безопасности для Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чего хочет Трамп от Зеленского.
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