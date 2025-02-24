Кремль начал «давить на газ»: что задумал Путин по вопросу Украины

Москва не заинтересована в скорейшем завершении войны против Украины и пытается затянуть мирные переговоры, чтобы использовать ситуацию на фронте для продвижения собственных условий прекращения конфликта, говорится в статье The Wall Street Journal. В материале указано, что у России уже есть значительный опыт использования военных наступлений для усиления своих позиций в дипломатических переговорах. Подобную тактику Кремль применял во время войны в Сирии, а также во время Ялтинской конференции во Второй мировой войне.

Владимир Путин

Чем лучше позиции российских войск на фронте, тем более агрессивной становится политика Кремля.

"Офицеры генерального штаба, вероятно, убеждают Путина, что сейчас самое время надавить на газ и добиться максимальных территориальных захватов", — отмечает старший аналитик Rand Corporation Сэмюэл Чарап.

В частности, по его словам, Россия, вероятно, будет настаивать на условиях, схожих с теми, которые обсуждались в Стамбуле в начале войны. В частности, Кремль может потребовать сокращения поставок иностранного оружия в Украину, уменьшения численности ВСУ и прекращения обмена разведданными между Киевом и Вашингтоном.

При этом в материале указывается, что у США есть ряд рычагов влияния на Россию – от усиления санкций до увеличения военной помощи Украине. Впрочем, в последнее время позиция Дональда Трампа изменилась: он больше склоняется к "мягким переговорам", чем к жесткому давлению.

Например, бывший советник Белого дома Томас Грэм считает, что Трамп будет иметь два варианта – давить либо на Москву, либо на Киев. И, похоже, он выбирает последний вариант, потому что это сделать проще.

Кремлевский диктатор Владимир Путин, в свою очередь, стремится уйти от ситуации, когда новая администрация США решит быстро "закрыть вопросы России", чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем. То есть россияне хотят поддерживать контакты с США какое-то время.

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Трамп убежден в своей способности договориться с Россией и прекратить войну "в течение недели". Однако президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг эту возможность, подчеркнув, что реальное прекращение войны возможно только с гарантиями безопасности для Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чего хочет Трамп от Зеленского.



