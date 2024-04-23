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Кремль хочет по результатам войны создать 70-километровую безлюдную зону разделения. О чем речь

Россия уничтожает Харьков и хочет сделать все для того, чтобы он вошел в безлюдную 70-километровую зону разделения по результатам войны, считает политолог Александр Кочетков. По его словам, Украина не может этого допустить

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские террористы продолжают уничтожать Харьков. Как считает Александр Кочетков, харьковская телевизионная башня, с которой падает ее верхняя часть, станет одним из страшных символов этой войны. По его словам, в течение двух лет захватчики пытались попасть в эту башню, потому что они убеждены, что устойчивость ВСУ, в частности вокруг Харькова, базируется исключительно на пропаганде.

Кремль хочет по результатам войны создать 70-километровую безлюдную зону разделения. О чем речь

Удар по Харькову

При этом эксперт подчеркнул, что выглядит так, что повреждения башни огромны, однако это не так, вещание в городе возобновлено.

"Но это событие намекает, что планирует агрессор для "первой столицы",
– отметил Кочетков.

Он обратил внимание на то, что в мире началось обсуждение слов министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова о том, что РФ планирует захватить Харьков. Однако эксперт подчеркивает, что на самом деле у России для этого нет никаких сил. Именно поэтому, по его мнению, террористы и стараются максимально разрушить его и сделать непригодным для жизни.

"Кремль прекрасно понимает, что по результатам войны будет создана 70-километровая безлюдная зона разделения. И он хочет, чтобы она прошла через Харьков. Что нанесет Украине непоправимую утрату. Потому что Харьков — это промышленность, наука, финансы, ИТ, культура",
– отметил эксперт.

Сейчас, по его словам, основной задачей является сделать так, чтобы в будущем эта "безлюдная зона" разделения не проходила через Харьков, а через разрушенный Белгород.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что, по мнению американских аналитиков , россияне усилили обстрелы Харькова, поскольку хотят заставить мирных жителей покинуть свои дома и спровоцировать волну перемещения внутри страны.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032tLMMXavxL6ByKmM1VMJYK4akn2XwuUpZP4b4C8DK9PGdCdQ8qYhiEpKTRNdVpFSl&id=100007508473639
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