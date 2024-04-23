Кремль хочет по результатам войны создать 70-километровую безлюдную зону разделения. О чем речь

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Ткачик Олеся
Российские террористы продолжают уничтожать Харьков. Как считает Александр Кочетков, харьковская телевизионная башня, с которой падает ее верхняя часть, станет одним из страшных символов этой войны. По его словам, в течение двух лет захватчики пытались попасть в эту башню, потому что они убеждены, что устойчивость ВСУ, в частности вокруг Харькова, базируется исключительно на пропаганде.
Удар по Харькову
При этом эксперт подчеркнул, что выглядит так, что повреждения башни огромны, однако это не так, вещание в городе возобновлено.
Он обратил внимание на то, что в мире началось обсуждение слов министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова о том, что РФ планирует захватить Харьков. Однако эксперт подчеркивает, что на самом деле у России для этого нет никаких сил. Именно поэтому, по его мнению, террористы и стараются максимально разрушить его и сделать непригодным для жизни.
Сейчас, по его словам, основной задачей является сделать так, чтобы в будущем эта "безлюдная зона" разделения не проходила через Харьков, а через разрушенный Белгород.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что, по мнению американских аналитиков , россияне усилили обстрелы Харькова, поскольку хотят заставить мирных жителей покинуть свои дома и спровоцировать волну перемещения внутри страны.
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