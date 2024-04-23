Кремль хочет по результатам войны создать 70-километровую безлюдную зону разделения. О чем речь

Российские террористы продолжают уничтожать Харьков. Как считает Александр Кочетков, харьковская телевизионная башня, с которой падает ее верхняя часть, станет одним из страшных символов этой войны. По его словам, в течение двух лет захватчики пытались попасть в эту башню, потому что они убеждены, что устойчивость ВСУ, в частности вокруг Харькова, базируется исключительно на пропаганде.

Удар по Харькову

При этом эксперт подчеркнул, что выглядит так, что повреждения башни огромны, однако это не так, вещание в городе возобновлено.

"Но это событие намекает, что планирует агрессор для "первой столицы",

– отметил Кочетков.

Он обратил внимание на то, что в мире началось обсуждение слов министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова о том, что РФ планирует захватить Харьков. Однако эксперт подчеркивает, что на самом деле у России для этого нет никаких сил. Именно поэтому, по его мнению, террористы и стараются максимально разрушить его и сделать непригодным для жизни.

"Кремль прекрасно понимает, что по результатам войны будет создана 70-километровая безлюдная зона разделения. И он хочет, чтобы она прошла через Харьков. Что нанесет Украине непоправимую утрату. Потому что Харьков — это промышленность, наука, финансы, ИТ, культура",

– отметил эксперт.

Сейчас, по его словам, основной задачей является сделать так, чтобы в будущем эта "безлюдная зона" разделения не проходила через Харьков, а через разрушенный Белгород.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что, по мнению американских аналитиков , россияне усилили обстрелы Харькова, поскольку хотят заставить мирных жителей покинуть свои дома и спровоцировать волну перемещения внутри страны.