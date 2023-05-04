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Кремль готовит провокацию на территории России для дискредитации ВСУ

Россияне завладели формой ВСУ и готовят провокации для дискредитации украинской армии.

сегодня, 18:55
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Автор:

Slava Kot

Российская армия намерена дискредитировать украинские военные силы. Кремль собирается организовать провокации на территории Курской и Брянской областей, используя форму Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Кремль готовит провокацию на территории России для дискредитации ВСУ

Россияне готовят провокации по дискредитации ВСУ. Фото из открытых источников

Согласно информации Центра национального сопротивления, которая была получена из украинского подполья, было установлено, что российские солдаты получили украинскую военную форму. Таким образом, россияне планируют использовать форму ВСУ для провокаций под чужим флагом на территории приграничных с Украиной российских областей.


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Цель таких действий Кремля состоит в запугивании собственного общества для ускорения темпов мобилизации, а также попытка ввести в заблуждение международное общество, чтобы предотвратить преступления Российской Федерации в Украине.

Среди возможных сценариев Центр национального сопротивления указывает на террористические акты на территории Брянской и Курской областей Российской Федерации или имитация захвата заложников.

Стало известно, что операцией занимаются отряды "Шторм" (со склада 13 тп и 1 мсп 1ТА), прибывшие в регион накануне. Отряды сосредоточены в районе Ивановское (курская область), второй — Ямное (брянская область). Каждый отряд по 160 лиц", — сообщили в Центре национального сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что директор разведки Соединенных Штатов Аврил Хейнс рассказала о возможностях российского наступления.

Также "Комментарии" писали о реакции Пентагона на российские обвинения. Национальный Координатор Совета безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что спикер Кремля Дмитрий Песков лжет.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/do-organizatsiyi-provokatsiyi-na-kordoni-ukrayiny-ta-rf-zalucheni-ponad-300-soldat-armiyi-voroga/
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