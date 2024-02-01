Кремль будет наказывать артистов, которые против войны: подробности

Министерство иностранных дел России приказало своим дипломатам в ряде стран преследовать российских звезд шоу-бизнеса, которые не поддерживают войну и диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на два неназванных источника рассказали изданию, что российский МИД отдал приказ своим дипломатам взяться за российских артистов и знаменитостей, которые выступают в поддержку Украины и критикуют Путина.

Собеседники Bloomberg уточняют, что такой приказ касается дипломатов, работающих в так называемых "дружественных" для России странах.

Издание напоминает, что на этой неделе в Таиланде задержали участников российской рок-группы "Би-2". Причиной якобы стало нарушение иммиграционных правил во время двух концертов на курортном острове Пхукет.

В материале говорится, окружение Путина хотело бы, чтобы российских граждан в составе группы из семи человек депортировали в РФ. Там им мог грозить арест и уголовное преследование. У пятерых членов группы были российские паспорта, но поскольку четверо членов группы имели и израильское гражданство, а один — австралийское, власти Таиланда решили отправить их всех в Израиль после вмешательства Министерства иностранных дел Израиля.

Стоит заметить, что согласно одной из версий, депортировать музыкантов в Россию требовал лично генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

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