Крах линии фронта: в США рассказали, о чем говорят успехи россиян в Донецкой области

Российские войска продолжают достигать тактических успехов на западе Донецкой области, приближаясь к окружению Великой Новоселки и создавая угрозы украинским линиям снабжения, ведущим в Днепропетровскую и Запорожскую области. Продвижение россиян может стать оперативно значимым. Но все зависит от решений российского командования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские аналитики уточняют, отмечается, что наступательные действия россиян на западе Донецкой области не означают автоматического развала украинского фронта.

Недавние механизированные атаки РФ с элементами десантно-штурмовых войск (ДШВ) к северо-востоку от Угледара, похоже, согласуются с механизированными атаками Восточного военного округа (ВВО) около Великой Новоселки. Это дополнительно подтверждает оценку ISW о том, что подразделения ВВО и ДШВ сейчас проводят совместные наступательные операции в этом секторе на западе Донецкой области.

В Институте убеждены, что способность российских войск к дальнейшему продвижению к границам Запорожской и Днепропетровской областей, преимущественно будет зависеть от того, продолжит ли командование российского Восточного и Южного военного округа успешно координировать боевые операции на своих участках фронта.

Кроме того, говорится в отчете, даже если российские войска смогут достичь всех указанных выше оперативных целей, российским войскам потребуется захватить более 8 тысяч км2 территории, чтобы достичь определенной Москвой задачи — захват всей Донецкой области.

Потенциальное продвижение российских войск на юго-восток Днепропетровской области, учитывая исторические данные о наступательных действиях России, вряд ли будет быстрым и не будет угрожать центральным украинским военным объектам либо крупным городам в течение кампании зимой 2024-2025 годов.

"Украинский театр военных действий большой, и тактические успехи России на западе Донецкой области не должны вызывать чрезмерную панику в краткосрочной перспективе. Успехи РФ остаются тактическими, российские войска еще не возобновили оперативный маневр на поле боя. Нынешние российские наступательные действия могут не достичь своих оперативных целей, как это произошло во время первых российских фронтальных атак на Часов Яр и Покровск в начале 2024 года", — отмечают в ISW.

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