Крах линии фронта: в США рассказали, о чем говорят успехи россиян в Донецкой области

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Кравцев Сергей
Российские войска продолжают достигать тактических успехов на западе Донецкой области, приближаясь к окружению Великой Новоселки и создавая угрозы украинским линиям снабжения, ведущим в Днепропетровскую и Запорожскую области. Продвижение россиян может стать оперативно значимым. Но все зависит от решений российского командования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Российские военные. Фото: из открытых источников
Американские аналитики уточняют, отмечается, что наступательные действия россиян на западе Донецкой области не означают автоматического развала украинского фронта.
Недавние механизированные атаки РФ с элементами десантно-штурмовых войск (ДШВ) к северо-востоку от Угледара, похоже, согласуются с механизированными атаками Восточного военного округа (ВВО) около Великой Новоселки. Это дополнительно подтверждает оценку ISW о том, что подразделения ВВО и ДШВ сейчас проводят совместные наступательные операции в этом секторе на западе Донецкой области.
В Институте убеждены, что способность российских войск к дальнейшему продвижению к границам Запорожской и Днепропетровской областей, преимущественно будет зависеть от того, продолжит ли командование российского Восточного и Южного военного округа успешно координировать боевые операции на своих участках фронта.
Кроме того, говорится в отчете, даже если российские войска смогут достичь всех указанных выше оперативных целей, российским войскам потребуется захватить более 8 тысяч км2 территории, чтобы достичь определенной Москвой задачи — захват всей Донецкой области.
Потенциальное продвижение российских войск на юго-восток Днепропетровской области, учитывая исторические данные о наступательных действиях России, вряд ли будет быстрым и не будет угрожать центральным украинским военным объектам либо крупным городам в течение кампании зимой 2024-2025 годов.
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