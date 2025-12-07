Коваленко объяснил, почему Россия под Покровском теряет людей сотнями

Андрій Коваленко прокоментував ситуацію під Покровськом, де оприлюднені кадри з позицій, завалених тілами російських військових. На його думку, такі втрати свідчать, що кількісна перевага піхоти вже не гарантує успіху в умовах сучасної технологічної війни.

Мясные штурмы россиян под Покровском

Коваленко підкреслює, що ефективність українських дронів — і особливо тих систем, які будуть працювати на основі штучного інтелекту — здатна перетворити поле бою на непрохідну "стіни безпеки" навіть для ворога з великою мобілізаційною масою.

Аналізуючи ситуацію, керівник ЦПД зазначає, що у війнах майбутнього частину ролі класичної піхоти візьмуть на себе наземні роботизовані системи. Поточна війна для України та Заходу стає уроком: традиційні обсяги військ і техніки вже не визначають результат без високотехнологічних рішень.

Коваленко окремо звернув увагу, що загроза використання дронів на оптоволокні актуальна не лише для України, а й для Ізраїлю, чия система ППО створена як одна з найефективніших у світі. На його думку, саме дрони зі штучним інтелектом стануть ключем до майбутніх оборонних концепцій.

Він наголошує, що в масштабній війні кількість має значення, але протиставляти їй потрібно не штучно обмежені ресурси, а масове недороге та технологічне озброєння. Саме тому, на його думку, Європа має наситити свої арсенали ударними БПЛА, дронами-перехоплювачами та підготувати значний кадровий резерв операторів.

Коваленко підкреслює, що успіх у війні визначатиме здатність швидко знищувати ворожу піхоту, масштабувати втрати противника та зберігати життя своїх військових. Роботизовані системи до 2030 року, за його прогнозами, значною мірою витіснять людину з переднього краю.

Він додає, що Росія продовжує покладатися на "м’ясні штурми" й активно шукає найманців по всьому світу, бо бажаючих підписувати контракт у самій РФ стає дедалі менше. Високі втрати та удари по ворожому тилу, на думку аналітика, є шансом суттєво уповільнити російські можливості наступу.

