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Коваленко о «покушении» на Шария: Тратить ресурс на «сбитого» летчика «не комильфо»

Пропагандист Анатолий Шарий, который проживает в Испании, заявил, что якобы его хотели убить неизвестные. Военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему за «покушением» точно не стоит Украина

сегодня, 15:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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Анатолий Шарий в видеообращении заявил, что якобы на него и его жену произошло покушение. По его словам, неизвестный пытался обстрелять его автомобиль, используя автомат с глушителем.

Коваленко о «покушении» на Шария: Тратить ресурс на «сбитого» летчика «не комильфо»

Анатолий Шарий

"Я не знаю, что с этим делать. Об этом, видимо, должна думать испанская полиция",
— сказал Шарий.

При этом, как сообщил в Фейсбуке военный обозреватель Александр Коваленко, национальная гвардия Испании не подтверждает факт покушения на Шария. По его словам, пропагандист уже давно утратил доверие своих сторонников, а также потерял всех спонсоров, поэтому, вероятно, таким нехитрым образом решил вернуть интерес к своей персоне.

В то же время Коваленко рассказал, почему за "покушением" на Шария не могут стоять украинские спецслужбы.

"Ели уже украинские спецслужбы берутся за устранение кого-либо или чего-либо, то эта задача доводится до конца без осечек. Тратить же время и ресурсы на “сбитого летчика” Шария, как-то не комильфо"
, — подчеркнул Коваленко.

При этом он добавил, что у российских спецслужб есть традиция, избавляться от отработанного материала путем его нейтрализации. По словам Коваленко, под это определение может попадать и Шарий.

Напомним, пропагандист Анатолий Шарий живет в Испании. Он поддерживает Россию и выступает против украинских властей, его подозревают в государственной измене. Известно, что в 2022 году его задерживала полиция Испании.

Задержание Шария было совершено правоохранительными органами Испании в сотрудничестве с СБУ, Офисом генпрокурора и международными организациями. Операция по задержанию была разработана украинцами. Шарий подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей 111 (государственная измена) и статьей 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.






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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02hAsryTMUpzDLSBmwkCiNeqBVwBKb5cBv6kg8vuP2kM2TruYNL3nD5XqfAyizJatzl
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