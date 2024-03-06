Коваленко о «покушении» на Шария: Тратить ресурс на «сбитого» летчика «не комильфо»

Анатолий Шарий в видеообращении заявил, что якобы на него и его жену произошло покушение. По его словам, неизвестный пытался обстрелять его автомобиль, используя автомат с глушителем.

Анатолий Шарий

"Я не знаю, что с этим делать. Об этом, видимо, должна думать испанская полиция", — сказал Шарий.

При этом, как сообщил в Фейсбуке военный обозреватель Александр Коваленко, национальная гвардия Испании не подтверждает факт покушения на Шария. По его словам, пропагандист уже давно утратил доверие своих сторонников, а также потерял всех спонсоров, поэтому, вероятно, таким нехитрым образом решил вернуть интерес к своей персоне.

В то же время Коваленко рассказал, почему за "покушением" на Шария не могут стоять украинские спецслужбы.

"Ели уже украинские спецслужбы берутся за устранение кого-либо или чего-либо, то эта задача доводится до конца без осечек. Тратить же время и ресурсы на “сбитого летчика” Шария, как-то не комильфо" , — подчеркнул Коваленко.

При этом он добавил, что у российских спецслужб есть традиция, избавляться от отработанного материала путем его нейтрализации. По словам Коваленко, под это определение может попадать и Шарий.

Напомним, пропагандист Анатолий Шарий живет в Испании. Он поддерживает Россию и выступает против украинских властей, его подозревают в государственной измене. Известно, что в 2022 году его задерживала полиция Испании.

Задержание Шария было совершено правоохранительными органами Испании в сотрудничестве с СБУ, Офисом генпрокурора и международными организациями. Операция по задержанию была разработана украинцами. Шарий подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей 111 (государственная измена) и статьей 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.







