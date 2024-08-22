"Котел" в Курской области: эксперты оценили шансы оцепления россиян

Силы обороны в Глушковском районе Курской области зажимают группировку врага, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм и там противник может оказаться в окружении. Действительно ли может возникнуть котел в Курской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

На Курщине разрушен мост через реку Сейм. Фото: из открытых источников

Украинские силы зажимают группировку врага

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире радио NV подчеркнул, что украинские силы продолжают ведение наступательных действий, зона расширяется – уже 1256 квадратных километров под контролем ВСУ.

"На сегодняшний день для нас определяющим является то, что происходит в юго-западной части — Глушковский район, где украинские силы зажимают группировку врага, отрезая его фактически от сообщения через реку Сейм и где противник может оказаться в окружении. Это очень важно, потому что, если это произойдет, то это будет впервые с начала полномасштабного вторжения, когда такую группировку российских войск удастся фактически окружить украинским силам. Это было бы очень мощно", — подчеркнул Мусиенко.

При этом эксперт отмечает, что сейчас прослеживается активность врага – он накапливает определенные силы с северо-востока, то есть маневрирует, осуществляет активную оборону, несколько усиливается присутствие дронов.

По его словам, украинские силы довольно маневрово быстро действуют и тактика малых групп, в том числе себя оправдывает.

"Плюс работает авиация. И это очень важно, потому что авиация поддерживает наступательные действия украинских войск и это реально помогает. Особенно во время наступательной операции, чтобы иметь дальность и возможность поразить командные пункты врага, мосты, переправы, скопления сил и средств противника", — подчеркнул Мусиенко.

Речь идет о сотнях лиц, которые могут оказаться в окружении

Старший аналитик "Вернись живым" Николай Белесков в эфире телемарафона выразил мнение, что Силы обороны Украины могут взять в плен не тысячи, а сотни российских окупантов, которые могут попасть в котел на реке Сейм.

"Надо консервативно выходить: когда происходит прикрытие границы, никто основные силы не держит. Так же, как мы обсуждали Харьковщину в мае – мы тоже на "нули" не держали основные наши силы. И здесь россияне не держали основные силы по линии границы. Поэтому речь идет о сотнях, в лучшем случае, лиц", – объяснил Белесков.

Он добавил, что даже сотни окупантов – это возможность заметно пополнить украинский обменный фонд, что позволит в будущем вернуть домой украинских защитников.

"И еще, это возможность выстраивать линию обороны за рекой и сделать ее более устойчивой, системной для отражения российских атак. Чтобы заставить россиян это все отражать, привлекая группировку в тысячу 20-30 по меньшей мере", – добавил Белесков.

Читайте на портале "Комментарии" — возможны ли переговоры с РФ после Курской операции: чего ждать от Москвы.



