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Кошмар для оккупантов: Минобороны поблагодарило Польшу за важное оружие

Польская гаубица AHS Krab стала ужасом для российских сил на войне в Украине.

сегодня, 16:35
Автор:
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Slava Kot
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Министерство обороны Украины поблагодарило Польшу за постоянную поддержку и оказание самоходной гаубицы AHS Krab, ставшей кошмаром для россиян на войне в Украине.

Кошмар для оккупантов: Минобороны поблагодарило Польшу за важное оружие

Польская гаубица AHS Krab. Фото из открытых источников

В Минобороны был создан праздничный адвент-календарь с техникой от партнеров. Одним из первых украинское министерство обороны отметило Польшу и их гаубицы AHS Krab.


"Сегодня мы хотим поблагодарить польских партнеров из Министерства обороны за постоянную поддержку и, в частности, за оказание нам самоходной гаубицы AHS Krab. В умелых руках украинских артиллеристов она стала кошмаром для оккупантов", — написали в Министерстве обороны Украины.

Польша передала Украине 18 САУ Краб из своих запасов. Однако известно, что Украина заказала изготовление еще 56 самоходных гаубиц этого типа у польской компании Huta Stalowa Wola.

AHS Krab – самоходная гаубица производства Huta Stalowa Wola, которая имеет лицензионную башню от британской САУ AS-90 с калибром ствола 155 мм и гусеничное шасси от южнокорейской САУ K9 Thunder. Впервые гаубица была взята на вооружение Польши в 2008 году и с этого времени было изготовлено 80 единиц САУ Краб.

Для обслуживания 48-тонной польской гаубицы AHS Krab необходимо 5 человек, что позволяет выпускать 6 снарядов в минуту на расстояние до 40 км. САУ Краб способна развивать скорость до 67 км/ч и имеет запас хода 400 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мнениях экспертов, почему Украина не использует американские танки Abrams.

Также "Комментарии" писали о соратнике Путина, раскрывшем позиции россиян. Этим воспользовалась украинская армия и нанесла удар по россиянам.



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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1730979361522590017
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