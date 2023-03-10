logo

BTC/USD

19968.13

ETH/USD

1406.38

LTC/USD

70.80

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Корректировала ракетные удары: задержали вражескую агентку
commentss НОВОСТИ Все новости

Корректировала ракетные удары: задержали вражескую агентку

Задержана корректировщица

сегодня, 14:34
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

СБУ задержала вражескую информаторку, корректировавшую ракетные удары по Николаеву. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы СБУ в Телеграмм.

Корректировала ракетные удары: задержали вражескую агентку

СБУ вирахувала ворожого агента

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских оккупантов и активно рассказывала об этом в соцсетях. Там ее заметил враг и привлек к сотрудничеству. Согласно полученным задачам, она собирала информацию о местах базирования украинских военных и расположении критической инфраструктуры на территории Николаевщины. Для этого агентка выходила на местность и скрыто фотографировала расположение объектов, а также фиксировала прилегающую территорию. Полученные данные посылала через анонимный мессенджер.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В дальнейшем разведывательную информацию враг мог использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу.

Сотрудники СБУ задержали вражескую информаторку во время попыток сбора и распространения закрытых сведений. Во время обыска по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили мобильный телефон с перепиской с представителями страны-агрессора.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей.

Напомним, что во время последнего массированного удара по Украине рашисты использовали 81 ракету — в результате попадания в нескольких областях наблюдались и продолжаются частичные отключения электроэнергии.

Вместе с тем, премьер Великобритании Риши Сунак рассказал, как должна закончиться война в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!