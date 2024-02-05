Корниенко рассказал, что депутатам не нравится в законопроекте о мобилизации и когда его примут

Законопроект о мобилизации в первом чтении, скорее всего, народные депутаты примут уже на этой неделе, сообщил Александр Корниенко. Также он предположил, что срок внесения правок в законопроект между первым и вторым чтением будет сокращен.

Непонятно, когда законопроект будет окончательно принят

По словам вице-спикера, после первой редакции законопроект о мобилизации изменился, однако, в нем все же есть позиции, вызывающие дискуссию среди народных избранников. В первую очередь, говорит Корниенко, речь идет о вопросах электронных повесток.

"Мне кажется, что среди народных депутатов будут дискуссии и по нормам относительно ухаживающих за лицами с инвалидностью. Есть дискуссии об аспирантах за счет государственного и не государственного заказа. Почему-то только об аспирантах, почему-то мы не слышим о студентах. Понятно, что большая часть дискуссии будет касаться наверняка мер принуждения".

, — сказал Корниенко.

По его мнению, возможно, во второе чтение в законопроект будут внесены правки и корректировки.

"Очевидно, что правок будет много до второго чтения, потому что закон дискутивный, но будем искать понимания",

– подчеркнул вице-спикер.

Вместе с тем он не смог спрогнозировать, когда законопроект о мобилизации будет окончательно принят Верховной Радой. По его словам, все будет зависеть от количества внесенных поправок.

Напомним, "Комментарии" писали, что новый вариант законопроекта о мобилизации, внесенный Кабмином в Верховную Раду 30 января, продолжает пробуксовывать в стенах парламента . Так, в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности уже намекнули, что обновленный законопроект о мобилизации нуждается в доработке. Хотя и не исключили, что они могут попытаться принять его в первом чтении. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" игры, идущие вокруг мобилизационного законопроекта.





