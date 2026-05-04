"Кормят агрессора": украинцев нажахи последствиями большой уступки Путину

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак убежден, что уступки агрессору в виде территорий не приносят миру, а наоборот стимулируют дальнейшую экспансию. По его словам, каждый подобный шаг воспринимается как проявление слабости, что лишь побуждает противника к новым требованиям и действиям.

Он отметил, что ранее предполагал возможность постепенного завершения войны в Украине, однако изменение международной ситуации, в частности, обострение конфликта на Ближнем Востоке, заставило пересмотреть эти ожидания. По его мнению, новые глобальные вызовы могут отвлекать внимание ключевых игроков и создавать условия для затягивания войны.

Грицак подчеркивает, что нынешняя геополитическая ситуация не дает четких гарантий безопасности. Он также обращает внимание на изменение роли Соединенных Штатов в международных процессах, отмечая, что их позиция стала менее предсказуемой, что затрудняет поиск стабильных решений.

В этом контексте историк отмечает: решающим фактором остается внутренняя устойчивость Украины. Только способность сопротивляться и повышать цену агрессии может заставить противника пересмотреть свои намерения. Война, по его словам, завершается не тогда, когда появляются переговоры, а когда агрессор отдает себе отчет в невыгодности дальнейших действий.

Отдельно он акцентирует на позиции российского руководства, которое, по его оценке, выдвигает цели, не имеющие реалистичной основы. В частности, требования, декларируемые как условия завершения войны, чрезмерны и практически недостижимы.

По мнению Грицака, проблема состоит в отсутствии баланса между затратами и ожидаемыми результатами со стороны России. Пока руководство страны не почувствует критического предела потерь и не осознает бесперспективность своих целей, предпосылок для войны не возникнет.

