В Пентагоне заявили, что КНДР потеряла на войне против Украины "несколько сотен" солдат. Речь идет об убитых и раненых военных. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The New York Time.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Издание отмечает, высокопоставленный военный Пентагона на закрытом брифинге заявил, что украинские войска уничтожили или ранили "несколько сотен" северокорейских солдат, которых отправили помогать России в войне против Украины.

По данным Пентагона, Россия сконцентрировала около 50 тысяч российских и северокорейских войск, чтобы вытеснить украинские силы из приграничных районов Курской области.

По словам американского чиновника, северокорейские солдаты не были закалены в боях, а Украина нанесла удары по их пунктам управления, а также по позициям пехоты.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на днях официально было подтверждено участие солдат КНДР в боевых действиях в Курской области. Однако Кремль, вероятно, будет избегать этой информации. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Прежде, чем сделать вывод, аналитики напомнили события последних дней. В частности, представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби подтвердил 16 декабря, что северокорейские силы участвовать в боях и несут потери в Курской области. По его словам, за последние несколько дней до этого Соединенные Штаты наблюдали перемещение солдат КНДР со "вторых линий" в Курском регионе на линию фронта. В тот же день, представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер тоже заявил, что в ходе боевых действий в Курской области были убиты или ранены северокорейские военнослужащие. Однако он не уточнил, о каком количестве идет речь.



