Войска КНДР изменили тактику: как теперь двигаются на позиции ВСУ

Военные из Северной Кореи, используемые страной-агрессором в войне против Украины, изменили тактику штурмов в Курской области. Как сообщает портал "Комментарии", о ключевых изменениях в эфире "24 канала" рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Как он отметил, если раньше северокорейцы шли на позиции Сил обороны по 1-2 солдата, то сейчас суют десятками – по 30-50 человек одновременно. Это делает их прекрасной целью для украинских защитников.

По словам Сазонова, военные КНДР используются россиянами во время "мясных" штурмов, при чем именно северокорейские солдаты идут первыми. Россияне же ищут позиции украинских войск с помощью дронов, наносят по ним удары, после чего отправляют туда более профессиональных штурмовиков. Он отметил, что когда-то такую задачу в оккупационном войске выполняли заключенные.

Военный добавил, что северокорейские бойцы хорошо подготовлены физически. Однако они воюют так же, как это делали россияне в 2022 году – не считая дронов и огневого вала. Понимая, что украинские войска не будут тратить на одного кафиров ни снаряд, ни мину стоимостью 5 тысяч гривен, враг пытался подбираться к позициям Сил обороны по одному-двум и собираться там.

"Максимум, что можем сделать – бросить гранату из дрона или отработает снайпер или пулеметчик. Они накапливаются и уже здесь начинают штурмовать", – говорит Сазонов.

Однако в последние 3-4 дня в тактике бойцов из КНДР произошли перемены. И сейчас в штурмах участвуют не 8-10 солдат, а около 30-50. Причем они "прут" на позиции украинских военных колонной и являются хорошей мишенью для наших воинов.

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