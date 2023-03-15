Контрнаступление ВСУ будет уникальным, - эксперт

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Моесеенко Валентина
Украина активно готовится к контрнаступлению, для которого Польша готова пойти на беспрецедентный шаг и передать свои истребители МиГ-29. А поскольку авиация — это оружие, которое изменяет правила боев, Украина очень нуждается в мощных самолетах — F-16, F-15. Благодаря ему ВСУ смогут более эффективно уничтожать врага, особенно когда речь идет о перехвате крылатых ракет, сообщил в эфире ТСН военный эксперт Петр Черник, пишут "Комментарии" .
Эксперт заинтриговал возможными контрнаступательными действиями ВСУ
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Эксперт объясняет, что МиГ-29 является аналогом F-16, но последний гораздо более мощный. По его словам, Украине нужны именно F-16, F-15.
Черник напомнил, что нам уже задекларировали передачу планетных бомб JDAM GBU-31, GBU. Именно в МиГ-29 они будут применяться.
Военный эксперт отметил, что следующая выигрышная стратегия будет на 100% уникальна, которую мы сейчас спрогнозировать не можем.
"Комментарии" также писали о том, что получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий. Ведь передача Украине самолетов по западным странам может улучшить наступательные возможности наших защитников, но на вопрос о планируемом контрнаступлении это не влияет.
Как сообщал портал "Комментарии", западные партнеры помогают Украине разрабатывать план контрнаступления.
Читайте также на портале "Комментарии" — все делается по нашему плану. Еще раз подчеркиваю – за нашим, — секретарь СНБО.
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