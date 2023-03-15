Контрнаступление ВСУ будет уникальным, - эксперт

Украина активно готовится к контрнаступлению, для которого Польша готова пойти на беспрецедентный шаг и передать свои истребители МиГ-29. А поскольку авиация — это оружие, которое изменяет правила боев, Украина очень нуждается в мощных самолетах — F-16, F-15. Благодаря ему ВСУ смогут более эффективно уничтожать врага, особенно когда речь идет о перехвате крылатых ракет, сообщил в эфире ТСН военный эксперт Петр Черник, пишут "Комментарии" .



Эксперт заинтриговал возможными контрнаступательными действиями ВСУ

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"Я не сомневаюсь в том, что будет контрнаступление. Вопрос только когда. По-настоящему большие операции нуждаются в абсолютной тишине. Никто не видел Харьковской операции, но она все же сложилась. Я уверен, что следующая успешная украинская наступательная операция обязательно будет. Чехи и поляки передали нам несколько самолетов. Но на самом деле авиация — это оружие, которое меняет правила битвы. Еще Уинстон Черчилль говорил, что авиация — это кавалерия современности. С тех пор ничего не изменилось", — сказал Черник.

Эксперт объясняет, что МиГ-29 является аналогом F-16, но последний гораздо более мощный. По его словам, Украине нужны именно F-16, F-15.

"Это серьезно улучшит уничтожение врага, особенно в части перехвата аэродинамических целей, я имею в виду крылатые ракеты. Эти самолеты могут за ними охотиться. F-16 – уникальная, серьезная и очень качественная машина", — добавил он.

Черник напомнил, что нам уже задекларировали передачу планетных бомб JDAM GBU-31, GBU. Именно в МиГ-29 они будут применяться.

"Плюс если рассматривается вопрос интеграции Соединенными Штатами ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, то это обязательно будет сделано. Это нанесение ударов до 160 км, даже немного больше, в зависимости от комплектации. Это, действительно, нельзя отменить Но здесь как раз и есть небольшой конфликт более старой техники и несколько новейшего оружия. Это несмотря на то, что польские самолеты очень серьезно прокачаны именно по натовским технологиям. В общем итоге — оружия много не бывает. Все, что дают, надо брать", — подчеркнул он. Черника.

Военный эксперт отметил, что следующая выигрышная стратегия будет на 100% уникальна, которую мы сейчас спрогнозировать не можем.

"Моя собственная философия победы — терпение и здравый смысл. Кто лучше скроет свои намерения, тот и будет иметь лучшую динамику на поле битвы", — резюмировал Петр Черник .

"Комментарии" также писали о том, что получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий. Ведь передача Украине самолетов по западным странам может улучшить наступательные возможности наших защитников, но на вопрос о планируемом контрнаступлении это не влияет.

Как сообщал портал "Комментарии", западные партнеры помогают Украине разрабатывать план контрнаступления.

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