Контрнаступление Украины продолжается: в ISW узнали, есть ли успехи

На протяжении 2 июля украинские войска контратаковали на шести участках фронта. Практически все операции закончились тем или иным, но продвижением ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото из открытых источников

Американские аналитики отмечают, защитники Украины на этих участках добились успехов, сообщил в своем отчете американский Институт изучения войны (ISW). "Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия на Лиманском направлении, в районе Бахмута, на участке Авдеевка — Донецк, на западе Донецкой области, на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на Западе Запорожской области", — отметили аналитика.

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По сведениям спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, которые он обнародовал 2 числа, наши воины продолжали двигаться вперед на флангах возле Бахмута. Кроме того, один из российских военных блогеров сообщил, что украинские воины под городом — юго-западнее Клещеевки — имеют успехи.

Вечером 2 июля Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредотачивал главные усилия на Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях. По его данным, там в течение суток произошло более 28 боев.

В этот же день замминистра обороны Анна Маляр заявила, что наши защитники ведут тяжелые бои, но постепенно продвигаются вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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