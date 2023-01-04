Контрнаступление: Силы обороны на Бахмутском направлении продвинулись вперед

Российские захватчики продолжают наступление на Бахмут. Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий, однако терпит колоссальное поражение, пишут "Комментарии".



Пограничники отразили штурм и захватили позиции оккупантов возле Бахмута

Под прикрытием артиллерии оккупанты попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников. Артналет пограничники переждали в укрытиях, а при приближении пехоты противника открыли огонь.

"Попытка штурма провалилась, враг понес потери и начал убегать. Охранники границы с воинами ВСУ контратаковали и заняли позиции врага. В ходе боя 9 кафиров уничтожены, еще около 20 ранены. Силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях", — детализируют сегодняшние успехи в Госпогранслужбе.

По словам же заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады Национальной гвардии У страны Владимира Назаренко, оккупанты теряют огромное количество бойцов из своих штурмовых групп в Бахмуте, а раненых просто бросают умирать.

"Мы знаем, как они пытаются атаковать. Потери даже ни отрядов, ни боевых соединений "вагнеровцев", а просто толп, которыми пытаются штурмовать, маленькие такие группки по 8, по 10-20 человек достигают 80%", — рассказал Назаренко.

Бои за Бахмут продолжаются уже полгода, напоминает американское издание The Wall Street Journal. Этот участок линии фронта является самым активным в настоящее время и требует мобилизации всех доступных сил для обеих сторон. При этом упорство, с которым Россия пытается прорваться на этом отрезке, удивляет западных военных экспертов, поскольку контроль над Бахмутом не имеет большого стратегического значения.

Однако, пишет WSJ, и руководство наемников из частной военной компании (ПВК) "Вагнер" и командующий российской армией генерал Суровикин по какой-то причине убедили себя в важности этого прорыва, и взятие Бахмута стало для России целью номер один.

Как писали "Комментарии", российское командование приказало начать опрокидывание своих основных наступательных сил из-под Бахмута поближе с Соледара. Все потому, что мощное сопротивление украинской армии не позволило россиянам достичь желаемых целей.

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