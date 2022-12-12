Контрнаступление на паузе: Резников назвал причину

Украинской армии действительно сегодня очень сложно продвигаться вперед, в первую очередь, из-за сложных погодных условий. Пока почва не промёрзла и на дорогах вязкая грязь, колесной технике очень сложно двигаться, освобождая украинскую территорию. С наступлением морозов ВСУ возобновят темп. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр оборону Украины Алексей Резников на пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Резников отметил, что затяжные дожди практически по всей линии фронта создали плохие условия для атак. В итоге проблемы с наступлением возникли не только у украинской стороны, но и у российской.

При этом украинский министр призвал всех не верить слухам, которые распространяет российская пропаганда об остановке наступления ВСУ. Алексей Резников заверил, что никакой остановки, никакой передышки украинские силы обороны врагу давать не собираются и совсем скоро враг в этом убедится.

"Используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", – добавил Резников.

По его словам, Украина не пересматривала свой план, который действует с начала полномасштабной войны – это деоккупация всех захваченных россиянами территорий, включая Крым и Донбасс.

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