Контрабанда западного оружия из Украины: МИД обвинило Китай во лжи

Украинское дипломатическое ведомство разоблачило Китай в ложной информации о контрабанде западного оружия, которая якобы после попадания в Украину оказывается в руках уголовных группировок. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

Николенко рассказал, что МИД Китая сообщило, что якобы американское оружие, поставляемое в Украину, часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок из Европы и других.

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"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины", — заявил спикер.

По его словам, у Украины есть современная эффективная система контроля за полученным и использованным вооружением, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система имеет несколько уровней и полностью исключает возможность контрабанды оружия.

Кроме того, дипломат обратил внимание, что Россия инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы подорвать международную военную помощь Украине.

"Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не являться инструментом в руках российской пропаганды", — добавил Николенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США предупредили Китай о серьезных последствиях, если страна будет помогать России. Министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что Соединенные Штаты готовы применить санкции против китайских компаний, если азиатская страна будет оказывать поддержку России. Еллен подчеркнула, что США и дальше будут объяснять Пекину о последствиях санкций с которыми столкнутся компании из Китая. Такие заявления прозвучали от американского чиновника на фоне поездки главного китайского дипломата Ван I в Москву, где он заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией. Ван И отметил, что Соединенные Штаты не вправе указывать Китаю на внешние политические шаги и добавил, что Пекин не примет диктатуру от США.