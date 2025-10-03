Конкретных деталей нет: озвучено срочное заявление об эффективности Patriot против баллистики

Слухи об уменьшении боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов Patriot выглядят малоубедительно. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

Фото: из открытых источников

Комментируя публикации западных СМИ, в которых речь идет о якобы обновлении баллистических ракет "Искандер-М", позволяющей им обходить украинскую противоракетную оборону, Катков подчеркнул: подобная информация появляется регулярно, однако редко содержит конкретные технические детали.

По его словам, подобные сообщения не являются новыми — еще в 2022 году российские ракеты сбрасывали тепловые ловушки. Вероятно, РФ действительно осуществила определенные адаптации, в частности, относительно маневрирования "Кинжалов" или "Искандеров". Но даже базовые версии Искандера уже способны менять траекторию на завершающем этапе полета, добавил эксперт.

Катков также отметил, что западные аналитики часто делают выводы о "модернизации" на основе ежемесячной статистики сбитых ракет, предоставляемой Воздушными силами ВСУ. Например, если в один месяц Украине удается сбить больше "Искандеров", а в следующем — меньше, это может трактоваться как признак технического прорыва со стороны РФ. На самом же деле такая динамика часто связана с тем, где именно Россия осуществляет пуски.

"Нужно осознавать: противник прекрасно знает, где у нас размещены Patriot или SAMP/T, каких крайне ограниченное количество. И он пытается бить по тем регионам, которые не прикрыты системами ПВО. Если Россия запустит десять "Искандеров" по точке, где нет Patriot, то все десять и попадут, потому что ничем их перехватить. — подчеркнул Катков.

Он также добавил, что больше не реагирует эмоционально на подобные информационные вбросы, регулярно появляющиеся в иностранных медиа на основе публичной статистики ВСУ.

