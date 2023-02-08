Конфискованные деньги России. Есть ли шансы в Украины их получить

В Штатах впервые конфисковали деньги российского олигарха, которые могут быть переданы в будущем Украине. Британия планирует принять закон, который позволит конфисковать российские активы и отправлять их в Украину. Догоняют подсанкционных русских олигархов и в нашей стране. Сможет ли Украина получить российские конфискованные деньги, чтобы покрыть ущерб нанесенный войной? Хватит ли этого? Об этом портал "Комментарии" спросил украинских экспертов.

Получит ли Украина деньги от России. Фото из открытых источников

Как прецеденты, которые уже есть, превратить в правило?

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Народный депутат Украины IX созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец подчеркивает, что первый кейс по передаче конфискованных российских активов Украине может иметь место уже в ближайшее время. По ее словам, речь идет о предоставлении нашей стране на восстановление конфискованных США у российского олигарха Константина Малофеева активов в размере 5,4 млн. долларов.

"Это стало возможным, благодаря подписанному президентом США Джоном Байденом в декабре 2022 года закону о Государственном бюджете на 2023 год с поправкой, позволяющей Минюсту передавать конфискованные активы олигархов или других попавших под санкции субъектов Государственному департаменту в помощь Украине, – рассказывает Елена Мошенец. – Канада также внесла изменения в законодательство, позволяющее ей в судебном порядке конфисковывать активы, принадлежащие находящимся под санкциями лицам. Так планируется поступить с арестованными 26 млн. долларов компании Granite Capital Holdings Ltd. Романа Абрамовича, после чего может быть начата подготовка к передаче этих средств Украине".

По мнению нардепа, указанные прецеденты должны превратиться в правило. Однако, отмечает она, к сожалению, на уровне ЕС проблема конфискации и передачи Украине российских активов до сих пор не решена.

"Сейчас сумма замороженных на Западе активов Центробанка России и российских олигархов достигает около 500 млрд долларов. Эти деньги очень нужны для восстановления нашей страны, ведь по данным Правительства, ущерб, нанесенный Украине в результате войны, уже превышает 700 млрд долларов. В Европе изменения к национальному законодательству о конфискации российских активов готовятся внести Эстония и Великобритания. На уровне Европейского Союза в декабре 2022 года нарушение санкций было добавлено Еврокомиссией в единый список преступлений, признанных в ЕС, ужесточены правила конфискации имущества, но этого недостаточно для конфискации российских активов, – говорит эксперт, – поэтому ЕС находится в поиске оптимального решения".

Елена Мошенец обращает внимание, что замороженные российские активы – не однотипны. Имеется государственная собственность, имущество госпредприятий, а также частная собственность. Конфискации и передачи Украине каждому из этих типов активов сегодня мешают разные факторы. В частности, в большинстве западных стран имущество, принадлежащее иностранным государствам, не подпадает под юрисдикцию национальных судов других государств. Замороженные 300 млрд долларов российского Центробанка подпадают именно под такой иммунитет.

"Но из этого правила есть исключение – средства, принадлежащие иностранным государствам, можно изымать в случае, если они используются в коммерческих целях, – объясняет Елена Мошенец. – Это позволит избежать проблемы иммунитета, например, при конфискации активов "Газпрома". Евродепутаты и юридические советники европейских институций сейчас рассуждают, каким образом можно внедрить еще одно исключение по конфискации государственных средств, а именно – в случае совершения государством акта агрессии. Также обговариваются механизмы конфискации активов лиц, владельцы которых признаны виновными в отмывании средств и коррупции."

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассуждает следующим образом:

"Сможет ли Украина получить конфискованные российские деньги? Сейчас это выглядит как хорошая картина, нарисованная на бумаге. Есть национальные законодательства, в которые нужно вносить изменения. Есть много юридических вопросов. Пока сомневаемся, что удастся конфисковать достаточно денег страны-агрессора, ее физических и юридических лиц, олигархов – чтобы пустить их на восстановление Украины. Но даже если удастся – их не хватит, потому что Украина разрушена настолько, что по состоянию на сегодняшний день трудно посчитать даже инфраструктурные повреждения. А обстрелы продолжаются, война – продолжается..."

По словам эксперта, следует учитывать и то, что был и продолжается геноцид не только украинцев, но и зверей, птиц, рыб, природы в целом. Экоцид. Который тоже продолжается.

"Чтобы посчитать вред окружающей среде, понадобится, пожалуй, года два-три после завершения войны, – считает Анна Крысюк. – Добавьте разрушенные заводы, электростанции, полностью уничтоженные города. У всех российских олигархов не хватит денег не только, чтобы компенсировать это Украине и украинцам, но и целому миру, на который эта агрессия также повлияла. Война имеет катастрофические последствия не только в разрушении экономики, инфраструктуры. На первом месте – человеческие жизни, которые нельзя ничем оценить. Но взимать ущерб с агрессора, безусловно, надо! И платить будут поколения россиян".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания должна принять закон, позволяющий конфискованные деньги российских олигархов передать Украине.



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