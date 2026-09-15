Конца войны точно не будет: эксперт сделал громкое заявление о наибольшем испытании для Украины



















В ближайшие месяцы могут стать критически важными для Украины, а рассчитывать на скорейшее завершение войны не стоит. Весной 2027 года теоретически может появиться возможность снижения интенсивности боевых действий, однако к этому моменту стране необходимо решать проблемы с обороной, финансами и выполнением обязательств перед партнерами. Такое мнение высказал политический эксперт Борислав Береза.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

По его словам, одним из самых больших рисков остается наращивание Россией производства ударных беспилотников. При этом эксперт считает, что обществу важнее знать не только о российских возможностях, но и о том, есть ли у Украины достаточно средств для противодействия новой угрозе.

"Мне нужно знать, сколько у нас есть перехватчиков. Если на 3-4 тысячи у нас есть 10-12 тысяч перехватчиков и нам хватает операторов дронов, вопрос снимается", — заявил Береза.

Отдельной проблемой он назвал ситуацию с государственными финансами и зависимостью от международной помощи. Эксперт критикует власти за бюджетные приоритеты и подчеркивает, что невыполнение договоренностей с партнерами может усложнить получение необходимого финансирования.

Береза также скептически относится к ожиданиям скорейшего мира. По его мнению, определенные предпосылки для уменьшения интенсивности войны могут возникнуть только весной, однако такой сценарий не будет означать завершения противостояния.

"Весной могут сложиться условия, при которых будет уменьшена интенсивность ведения войны и небольшая пауза. Но это не конец войны", — спрогнозировал эксперт.

В то же время, предположения Березы о возможных кадровых изменениях в России и передаче власти Путиным пока остаются его прогнозом и не имеют подтверждения.

"Весной у нас будет возможность, появится маленькое окошечко возможности. Но еще раз: для того, чтобы у нас все произошло, делать надо все сейчас", — подытожил Береза.

Портал "Комментарии" уже писал , что увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора не поставит точку в скандале вокруг прокуратуры, а следующее кадровое решение президента Владимира Зеленского может стать серьезным тестом для властей.