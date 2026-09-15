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Кінця війни точно не буде: експерт зробив гучну заяву про найбільше випробування для України

Політичний експерт Борислав Береза вважає найближчі місяці критичними та припускає, що лише навесні може з'явитися невелике "вікно можливостей" для зниження інтенсивності війни

15 вересня 2026, 16:35
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Клименко Елена








Найближчі місяці можуть стати критично важливими для України, а розраховувати на швидке завершення війни не варто. Навесні 2027 року теоретично може з'явитися можливість для зниження інтенсивності бойових дій, однак до цього моменту країні необхідно вирішувати проблеми з обороною, фінансами та виконанням зобов'язань перед партнерами. Таку думку висловив політичний експерт Борислав Береза. 

Кінця війни точно не буде: експерт зробив гучну заяву про найбільше випробування для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

За його словами, одним із найбільших ризиків залишається нарощування Росією виробництва ударних безпілотників. При цьому експерт вважає, що суспільству важливіше знати не лише про російські можливості, а й про те, чи має Україна достатньо засобів для протидії новій загрозі.

"Мені потрібно знати, скільки у нас є перехоплювачів. Якщо на 3–4 тисячі у нас є 10–12 тисяч перехоплювачів і нам вистачає операторів дронів, питання знімається", — заявив Береза. 

Окремою проблемою він назвав ситуацію з державними фінансами та залежність від міжнародної допомоги. Експерт критикує владу за бюджетні пріоритети та наголошує, що невиконання домовленостей із партнерами може ускладнити отримання необхідного фінансування. 

Береза також скептично ставиться до очікувань швидкого миру. На його думку, певні передумови для зменшення інтенсивності війни можуть виникнути лише навесні, однак навіть такий сценарій не означатиме завершення протистояння.

"Весною можуть скластися умови, при яких буде зменшена інтенсивність ведення війни і невеличка пауза. Але це не кінець війни", — спрогнозував експерт. 

Водночас припущення Берези про можливі кадрові зміни в Росії та передачу влади Путіним наразі залишаються його прогнозом і не мають підтвердження.

"Весною у нас буде можливість, з'явиться маленьке віконечко можливості. Але ще раз: для того, щоб у нас все сталося, робити треба все зараз", — підсумував Береза. 

Портал "Коментарі" вже писав, що звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора не поставить крапку в скандалі навколо прокуратури, а наступне кадрове рішення президента Володимира Зеленського може стати серйозним тестом для влади. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=dMGN5o9pNtE
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