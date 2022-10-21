Компромисс с Путиным: почему этот вопрос снова подымают – где недорабатывает Украина

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак жестко прошелся в колонке для Washington Post по тем, кто призывает заключить мир с Россией любой ценой. Кто и почему особенно "топит" за такой псевдомир? Что следует предпринимать Украине, чтобы отбить атаки таких "миротворцев"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российская пропаганда очень сильна, особенно в странах третьего мира

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань рассказал, что только вернулся из Ганы и Нигерии, где был с делегацией от гражданского общества. И по общению с представителями этих государств, отмечает он, видно, как недорабатывала там Украина, и сколь глубоко пустили корни российские меседжи.

"Кроме меня в поездке участвовали профессор Киевской школы экономики Олег Нивьевский, а также Татьяна Печончик – глава правления Центра прав человека ZMINA. Мы общались с очень разным кругом людей – начиная от фермеров, заканчивая министрами, парламентариями, бизнесменами, даже одним из двух основных кандидатов в президенты Нигерии. Оказалось, что Африка очень подвержена последствиям российско-украинской войны. Цены на продовольствие, энергию, удобрения поднялись в несколько раз. Колоссальная инфляция. И им важно, чтобы эта война прекратилась как можно скорее, – поясняет эксперт. – При этом, подчеркивая, что они на стороне Украины, африканцы говорят о необходимости идти на компромиссы с Россией – лишь бы война остановилась скорее".

Это, считает профессор, связно с тем, что многого африканцы не знают. И когда им поясняешь, что это война на уничтожение украинской нации, цитируешь, что говорил Путин об украинцах, они искренне удивляются. Ведь им в головы вбиты российские нарративы, что основная причина войны – расширение НАТО на Восток. Приходится многое объяснять, уверяет Алексей Гарань. И когда объясняешь, они понимают.

"Что касается компромиссов с Путиным, я приводил в Африке простые примеры. Если вашу страну бомбят, часть вашей территории захватили, вашей нации отказывают в праве на существование – о чём можно договариваться? Задаю также вопрос – хотят ли они вернуть времена, когда были колонией в Британской империи? Не хотят. И признают, что в нашей ситуации боролись бы, как и мы", – подчеркивает эксперт.

По его словам, надо понимать, что российская пропаганда очень сильна, особенно в странах третьего мира. Это не только Африка, но и Латинская Америка, Азия.

"Это связано с тем, что они ассоциируют РФ с Советским Союзом. Мол, тот помогал им в борьбе с колониализмом, поэтому Россия им ближе. В их представлении, она борется с "плохим Западом". Нарративы, насаженные еще КГБ, продолжают жить и поныне. И тут, опять же, приходится на многое открывать глаза. Поясняя, что СССР всегда преследовал свои интересы, в том числе ввязавшись в войну в Афганистане. И что нынешняя Россия – вовсе не социалистическое государство, а олигархия, диктатура и империализм в чистом виде", – отмечает Алексей Гарань.

Что СССР, что РФ вбрасывали огромные средства на пропаганду, напоминает он. Используя, в том числе, нефтяные и газовые ресурсы для "привязки" к себе не просто отдельных политиков, но целых стран. Так россияне действовали в той же Европе. А уж в странах третьего мира – тем более.

"Как следствие – лишь половина государств Африки поддержали резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением российской агрессии против Украины. А половина – воздержалась. Если взять ключевые страны Азии, то та же Индонезия – самая большая мусульманская страна в мире – во время голосований в ООН поддерживает Украину. А Индия – нет. В Латинской Америке Бразилия высказывает нам поддержку в ООН. Но в риторике бразильского руководства остаются попытки балансирований. Мол, мы нейтральны. Не хотим ни с кем ссориться. А некоторые страны (как та же Индия) и вовсе пытаются воспользоваться моментом, чтобы покупать по дешевке российские энергоресурсы и оружие", – поясняет профессор.

В то же время, считает он, по мере того, как открываются глаза на российские преступления, их всё сложнее игнорировать. И Украине обязательно следует активизировать соответствующую работу со странами третьего мира.

"Многие наши тезисы находят понимание, – уверяет Алексей Гарань. – Тем более, что всё больше человек видят, кто виноват в войне (Россия) и к чему та приводит (страдает не только Украина, но и весь мир). Еще один тезис, который находит понимание в тех же мусульманских странах – это судьба крымских татар. Они об этом мало что знают. Не представляют, как россияне уничтожают этот коренной народ Крыма. Об этом нужно говорить и в Африке, и в Азии. В том числе в рамках запланированной поездки делегации типа нашей – в Индонезию".

Нам не до дипломатических па, наша задача – уничтожать врага

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что тех, кто "топит" за мир с Россией любой ценой, можно разделить на три категории.

Первая – те, кто испугался неадекватности российского лидера и боится применения ядерного оружия (или того, что РФ нанесет удар не только по Украине).

Вторая – те, кто больше беспокоится о внутренних электоральных перспективах, чем о том, чтобы остановить агрессора. Не понимая, что если не остановить Россию сейчас, то она пойдет дальше.

"Да, цены и тарифы в Европе растут. Но люди там ощущают лишь определенную потерю комфорта, тогда как украинцы круглосуточно живут под обстрелами. В том числе целенаправленными – по критической инфраструктуре, по гражданским объектам, по жилым домам. Однако на Западе находятся политики, уверенные, что именно украинцы должны сдаться, отказаться от своих территорий, сделать всё, чтобы умиротворить агрессора", – отмечает эксперт.

Третья – откровенно пророссийские лоббисты.

"Как тот же Берлускони в Италии, – отмечает Борис Тизенгаузен. – Эти люди даже особо не скрывают своих симпатий к Путину, призывая пойти ему навстречу. В Европе есть даже целые политические силы подобной направленности. Как правило, это ультраправые, которых финансирует РФ. Не напрямую, а через своих теневых и серых лоббистов".

Несмотря на этих псевдомиротворцев, Украина сама формирует мировую повестку. И только наша страна будет решать, когда и на каких условиях будут (если будут) переговоры с РФ, уверен политтехнолог.

"Что касается колонки Ермака в Washington Post, то надо признать, что и представители Офиса президента, и сам глава нашего государства не подбирают слов. И правильно делают. Нам не до дипломатических па. Наша задача – уничтожать врага. И делать это эффективно. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше будет всему миру. Именно эти мысли официальный Киев снова и снова пытается донести до всех государств", – констатирует Борис Тизенгаузен.

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