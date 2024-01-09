Комитет Ради принял важное решение по закону о военном учете: появились первые подробности

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение о рекомендации ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения. Об этом написала народная депутат Ирина Фриз.

Рада приняла решение по мобилизации (фото из открытых источников)

В своем сообщении она заявила, что документ должен отвечать за вопрос создания государством реестра военнообязанных, резервистов и призывников, а также упростить получение статуса УБД ветеранами.

По ее словам, законопроект "имеет благородную цель, но ложное и противоправное исполнение".

"Мы от Европейской Солидарности и представителей от фракции Голос воздержались, ведь редакция содержит вопреки всем нормам законодательства, нормотворческим практикам и здравому смыслу изменения в законодательство, которые не предусмотрены этим проектом закона. В частности, добавлено почти четыре страницы текста изменений в закон, изменения в которые не были приняты парламентом в первом чтении законопроекта. На мой логический вопрос – понимают ли авторы, что это нарушение норм регламента и законодательства, ответ был абсурдным: “Наша команда не была вовлечена в разработку этого законопроекта в первом чтении”, – заявила Ирина Фриз.

По ее мнению, комитет принял решение, которым “нарушил действующий регламент. Вместо того чтобы МО внесло это отдельным законопроектом, члены комитета фактически легализовали нарушения, собственно, Закона о регламенте”.

Что касается документа не будут вносить:

Не будут вносить сведения о выезде за пределы Украины (дата, страна, в которую осуществляется выезд) и возвращение на территорию Украины (дата, страна, из которой возвращается лицо на территорию Украины).

Не будут вносить сведения о принудительном исполнении решения по лицу-должнику (реквизиты и сведения исполнительного документа).

Не будут вносить другие персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста (максимально неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию).

Отклонили норму по сбору сведений о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП). Только с согласия военнослужащего, резервиста, призывника эти данные могут быть предоставлены.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что м обилизация народных депутатов