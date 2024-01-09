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Комитет Ради принял важное решение по закону о военном учете: появились первые подробности

Некоторые нардепы считают, что законопроект "имеет благородную цель, но ложное и противоправное исполнение".

сегодня, 20:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение о рекомендации ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения. Об этом написала народная депутат Ирина Фриз.

Комитет Ради принял важное решение по закону о военном учете: появились первые подробности

Рада приняла решение по мобилизации (фото из открытых источников)

В своем сообщении она заявила, что документ должен отвечать за вопрос создания государством реестра военнообязанных, резервистов и призывников, а также упростить получение статуса УБД ветеранами.

По ее словам, законопроект "имеет благородную цель, но ложное и противоправное исполнение".

"Мы от Европейской Солидарности и представителей от фракции Голос воздержались, ведь редакция содержит вопреки всем нормам законодательства, нормотворческим практикам и здравому смыслу изменения в законодательство, которые не предусмотрены этим проектом закона. В частности, добавлено почти четыре страницы текста изменений в закон, изменения в которые не были приняты парламентом в первом чтении законопроекта. На мой логический вопрос – понимают ли авторы, что это нарушение норм регламента и законодательства, ответ был абсурдным: “Наша команда не была вовлечена в разработку этого законопроекта в первом чтении”, – заявила Ирина Фриз.

По ее мнению, комитет принял решение, которым “нарушил действующий регламент. Вместо того чтобы МО внесло это отдельным законопроектом, члены комитета фактически легализовали нарушения, собственно, Закона о регламенте”.

Что касается документа не будут вносить:

  • Не будут вносить сведения о выезде за пределы Украины (дата, страна, в которую осуществляется выезд) и возвращение на территорию Украины (дата, страна, из которой возвращается лицо на территорию Украины).
  • Не будут вносить сведения о принудительном исполнении решения по лицу-должнику (реквизиты и сведения исполнительного документа).
  • Не будут вносить другие персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста (максимально неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию).
  • Отклонили норму по сбору сведений о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП). Только с согласия военнослужащего, резервиста, призывника эти данные могут быть предоставлены.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что м обилизация народных депутатов



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