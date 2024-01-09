Комитет Ради принял важное решение по закону о военном учете: появились первые подробности

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Лиля Воробьева
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение о рекомендации ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения. Об этом написала народная депутат Ирина Фриз.
Рада приняла решение по мобилизации (фото из открытых источников)
В своем сообщении она заявила, что документ должен отвечать за вопрос создания государством реестра военнообязанных, резервистов и призывников, а также упростить получение статуса УБД ветеранами.
По ее словам, законопроект "имеет благородную цель, но ложное и противоправное исполнение".
"Мы от Европейской Солидарности и представителей от фракции Голос воздержались, ведь редакция содержит вопреки всем нормам законодательства, нормотворческим практикам и здравому смыслу изменения в законодательство, которые не предусмотрены этим проектом закона. В частности, добавлено почти четыре страницы текста изменений в закон, изменения в которые не были приняты парламентом в первом чтении законопроекта. На мой логический вопрос – понимают ли авторы, что это нарушение норм регламента и законодательства, ответ был абсурдным: “Наша команда не была вовлечена в разработку этого законопроекта в первом чтении”, – заявила Ирина Фриз.
По ее мнению, комитет принял решение, которым “нарушил действующий регламент. Вместо того чтобы МО внесло это отдельным законопроектом, члены комитета фактически легализовали нарушения, собственно, Закона о регламенте”.
Что касается документа не будут вносить:
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что м обилизация народных депутатов
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