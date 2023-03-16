Комиссия ООН указала или нашла доказательства геноцида в Украине

После полномасштабного вторжения и множества преступлений российской армии была создана Специальная комиссия ООН, которая имела целью расследовать права нарушений. Председатель этой независимой комиссии Эрик Мёсе рассказал, удалось ли его команде зафиксировать доказательства геноцида в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Руководитель Специальной комиссии ООН Эрик Мьосе. Фото из открытых источников

Председатель Независимой международной следственной комиссии по Украине, которая была создана при Организации Объединенных Наций, заявил, что в настоящее время в Украине не выявлено доказательств геноцида, который осуществляли бы российские силы.

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"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", — сказал руководитель Специальной комиссии ООН Эрик Мьосе.

Несмотря на это, Эрик Мёсе подчеркнул, что комиссия продолжает свою работу над поиском доказательств, кроме того, норвежский судья добавил есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" относительно возможного геноцида украинского народа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МВД Игорь Клименко рассказал о количестве военных преступлений, зарегистрированных в Украине. По словам министра в Украине зарегистрировано 66,3 тысячи уголовных производств по военным преступлениям, совершенным российскими военными. Также В МВД назвали количество уничтоженных домов – 152 тыс. А в целом Российская Федерация нанесла более 40 тыс. ракетных обстрелов по территории Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявления Международного уголовного суда о делах по военным преступлениям РФ. Появились сообщения, что МКС готовит два дела по российской агрессии, однако Дмитрий Песков ответил, что Россия не будет реагировать на решение, ведь оно не действует на территории РФ,



