Российское командование послало своих обменянных из плена солдат в самоубийственную атаку, чтобы наказать их за сдачу, отметил журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, речь идет о Покровском направлении. Там отделение российских штурмовиков пошло в атаку по открытой местности в полный рост на украинский опорный пункт, и воины 110-й механизированной бригады, как в тире, уничтожили всех штурмовиков.

Как говорит Бутусов, когда собрали документы убитых, наши разведчики были удивлены — ведь эти россияне уже были в плену именно в 110-й механизированной бригаде и поехали на обмен в Россию. К примеру, убитый Михаил Суриков был взят в плен воинами 110-й бригады под Авдеевкой 18 ноября 2023 года. А Александра Тюмина тоже пленили под Авдеевкой 16 октября 2023 года.

"Судя по личным бумагам Сурикова и Тюмина, скорее всего, вся группа состояла именно из обмененянных из плена бойцов. В других ликвидированных личных документах и бумагах не было", — отметил Бутусов.

По его словам, судя по личным бумагам, Суриков и Тюмин служили в 114-й мотострелковой бригаде ВС РФ, после сдачи в плен они примерно 8 месяцев находились в украинской колонии, затем вернулись в Россию, несколько месяцев находились в фильтрационном лагере, а затем их снова направили для прохождения службы обратно в 114-ю бригаду, и там их сразу направили в штурмовой отряд в качестве "штрафников". Журналист отметил, что все отделение бывших пленных было направлено в атаку по совершенно открытому полю, и ни один из россиян из этой атаки не вернулся.

"Очевидно, российское командование не доверяет своим поднявшим руки солдатам и посылает в атаки, чтобы они уже гарантированно с них не вернулись, вступиться за них в РФ некому. Путин ведет войну до последнего русского", — подчеркнул журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кого РФ вернула в рамках последнего обмена пленными.



