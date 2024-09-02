Командование окончательно потеряло берега: военный шокировал информацию о ситуации в армии

Роман Гладкий категорически не подходит на должность начальником штаба Командования сил беспилотных систем ВСУ, отметил военный Александр Карпьюк .

Александр Карпьюк

"Тип после зашкваров раньше был отправлен на "почётный чердак", с начала войны обо*рался организовать оборону своими матросами, потом его отправили учиться, потом дали непыльную должность. Классический набор. Вытащили его из непыльной должности для этого назначения. Вопреки самому командованию СБС", — отметил военный.

Впрочем, по его словам, основная проблема не в Гладком, потому что есть и более зашкваренные. Проблема в том, говорит Карпьюк , что он – пешка.

"Проблема здесь – командование, которое уже потеряло окончательные берега. Эти полгода назначения на должности – просто кринж. Пир во время чумы. Никого не волнует результат. Все ради контроля и сбивания несогласных", — отметил военный.

По его словам, когда выплыла тема с Гладким, Генштаб, а скорее замполиты советующие главкому Александру Сырскому, пошли по пути обычных совковых генералов.

"А это — нам по*ер на то, к чему это назначение приведет. Нам не по*ер только то, что вы решили ему сопротивляться. Если надо — мы вам коня с двумя ху*мы можем назначить, и вы только должны говорить "Так точно". Вы вообще там а*ерели, свое мнение иметь?" Таково состояние сейчас по бригадам. По другим подразделам. Либо ты "Так точно", либо тебя уволят. Некоторые командиры выбрали "Так точно", потому что в подразделениях их люди. Те, кто не молчали – уволили, несмотря на их эффективность. А после смены командира, пока новый командир войдет в положение дел – бригаду уже раз*бали. Но командованию по*рать на это. Потому что для них важны отчеты, а не реальное положение дел", — заявил Карпьюк .

По его словам, список кринжевых назначений и последствий, на которые закрыли глаза – множество. Он считает, что система не согласна кого-нибудь слушать, кроме себя. А это, добавляет военный, путь в никуда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что начальником штаба Командования сил беспилотных систем ВСУ назначен Роман Гладкий, не имеющий ни одного опыта работы с БПЛА.



