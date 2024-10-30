Командование не способно организовать эффективное сопротивление: шокирующая правда о ситуации в ВСУ

Военный Леонид Маслов объяснил, почему военно-политическое руководство не способно на эффективное сопротивление.

Война в Украине

По его словам, проблема в том, что личные интересы превалируют над основной целью – одержать победу.

"Вся верхушка командования больше думает о том, как остаться на устраивающих должностях. Поэтому в критических ситуациях, которые раньше были связаны с элементарным выживанием — жизнь, свобода и т.д., больше внимания уделяется формальностям, а не креативу. Инициатива наказуема. Прогиб перед начальством превалирует над авторитетом среди подчиненных, в начале войны такого не было, тогда главным был результат", — отметил военный.

Кроме того, говорит Маслов, все звенья руководства абсолютно оторваны от реальности, при этом они не хотят слышать плохие новости.

"Все про*обы возлагаются на "нелепых подчиненных" вместо работы над ошибками. От подчиненных не слышат реальные проблемы. Чем выше генерал, тем вопиющие эти проявления", — отметил военный.

По его словам, проблема и в построении всех систем на советских принципах контроля – ужасающая бюрократия, сопротивление цифровизации, ложные оценки боеспособности по бумагам. Однако хуже всего, добавляет Маслов, это советско-российские стратегии.

"Враг нам навязывает свои принципы ведения войны, а наши действия прогнозирует по своим учебникам, по которым совместно с нашими генералами училось", — добавил военный.

Также, говорит Маслов, есть и нерешительность. По его словам, пугающе проявлять инициативу, когда от тебя ее не ожидают и не поощряют.

"Поэтому большинство высших руководителей тупо ждут как-то "утверждение", "согласование", даже когда на это нет времени", — добавил военный.

А еще, говорит он, имеет место несуразная политика в использовании профессиональных кадров, начиная от расстановки солдат и сержантов и заканчивая устранением талантливых креативных высших офицеров. Оценка успеваемости тех или иных ведется либо по пиару, либо по формальным признакам. Плюс лояльность руководству, добавил он.

Кроме того, говорит Маслов, есть проблема с коррупцией в поставках. По его словам, существует множество лиц, которые системно воруют на обеспечении.

"И вред от них не столько материальный, сколько откровенно предательский — армия получает не лучшее оружие или амуницию, а то, где больше откат. И с этим никто не борется, кроме разве что применения грубых полицейских методов в редких случаях", — подчеркнул военный.

По его словам, еще одной проблемой является отсутствие системной дисциплины, в основном этот вопрос переведен на командиров подразделений, но глобально он не решается.

"Десяти тысяч дезертиров находятся в бегах, а ВСП тем временем проверяет техпаспорта на автомобили или занимается трофейным оружием. Они только мешают воевать. Вопросы военных преступлений заботятся прокуроры и судьи, которые ни дня не были на ни одном фронте", — подытожил Маслов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , о проблемах на фронте и почему Силы обороны постоянно отступают.



