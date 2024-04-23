Командиры относятся как к мясному скоту. Военный рассказал о кричащей проблеме на фронте

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Принудительная мобилизация на фронт требуется. Но одной только принудительной мобилизацией мы не победим в этой затяжной войне, говорит военный Игорь Луценко.
Игорь Луценко
По его словам, известно, что абсолютная власть развращает абсолютно, именно поэтому очень часто непосредственные потери ВСУ от самовольного ухода из части или дезертирства из-за ненадлежащего управления всевластного чиновника — командира больше, чем от огня противника.
В противоположность тому законодательству, которое недавно приняли, следует принять закон "О поощрении к службе в Силах обороны Украины", считает военный. По его мнению, им можно, например, ввести систему оценки эффективности командиров, упростить процедуры перехода из части в часть для тех, кто служит более определенного срока (1-2 года), поощрить обычных граждан создавать военные аутсорсинговые компании (т.е. смогут делать для ВСУ часть их работы, которую можно делать только военнослужащим — ремонт техники возле ЛБЗ, построение инженерных сооружений, дальняя аэроразведка, радиоразведка и т.д.).
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные также сетуют на то, что украинцы начали забывать, что в Украине идет война и фронту нужна помощь.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!