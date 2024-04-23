Командиры относятся как к мясному скоту. Военный рассказал о кричащей проблеме на фронте

Принудительная мобилизация на фронт требуется. Но одной только принудительной мобилизацией мы не победим в этой затяжной войне, говорит военный Игорь Луценко.

Игорь Луценко

"Плохой командир может быть гораздо опаснее врага. Врагу практически невозможно как-то убить мотивацию. А вот командир может своими действиями уничтожить у своих подчиненных любое влечение к инициативе и активности. В результате, армия слабеет, превращаясь из мотивированной в немотивированную",

– отметил военный в Фейсбуке.

По его словам, известно, что абсолютная власть развращает абсолютно, именно поэтому очень часто непосредственные потери ВСУ от самовольного ухода из части или дезертирства из-за ненадлежащего управления всевластного чиновника — командира больше, чем от огня противника.

"Досадно, но я знаю действительно смелых и преданных Родине воинов, которые ушли в СЗЧ, хотя сначала добровольно воевали на нуле. Просто их командиры относились к ним, как к мясному скоту, и использовали их не как ценный инструмент, а как расходный материал",

– отметил военный.

В противоположность тому законодательству, которое недавно приняли, следует принять закон "О поощрении к службе в Силах обороны Украины", считает военный. По его мнению, им можно, например, ввести систему оценки эффективности командиров, упростить процедуры перехода из части в часть для тех, кто служит более определенного срока (1-2 года), поощрить обычных граждан создавать военные аутсорсинговые компании (т.е. смогут делать для ВСУ часть их работы, которую можно делать только военнослужащим — ремонт техники возле ЛБЗ, построение инженерных сооружений, дальняя аэроразведка, радиоразведка и т.д.).

"Самое интересное, что это все реально сделать за несколько дней и без закона. Но общество заняло выжидательную позицию. От власти у нас принято требовать перемен, а вот от армии? К примеру, почему есть многомиллионный комплекс государственных, грантовых и общественных структур для борьбы с коррупцией, а для борьбы с непрофессионализмом в армии аналогичной силы – нет? Не больше ли мы теряем от второго, чем от первого?

– спрашивает военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные также сетуют на то, что украинцы начали забывать, что в Украине идет война и фронту нужна помощь.