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Командир з ГУР предположил, чем закончится война с Россией

Война с россиянами не завершится в ноябре, считает воин Евгений Шкирков.

сегодня, 16:52
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Автор:
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Лиля Воробьева

Война в Украине завершится определенными соглашениями, и в случае переговоров по завершению боевых действий на данный момент у противников больше преимуществ, чем Украина. Такое мнение высказал командир саперной службы спецподразделения ГУР МОУ Kraken Евгений Шкирков ("Викинг") в интервью Online.UA .

Командир з ГУР предположил, чем закончится война с Россией

Война в Украине (фото из открытых источников)

Он отметил, что все понимают неизбежность соглашений, поскольку Россия слишком велика держава, и попытка победного марша через всю ее территорию может привести к невозможности завершить войну на выгодных условиях. "Если просто пройтись каким-нибудь победным маршем, то нужно будет чесать в Китай, а то и в Японию", — заявил Шкирков.

По его словам, на сегодняшний день нет значительных предпосылок для внутреннего распада России, хотя ситуация несколько изменилась за последний год. Однако этих изменений недостаточно, чтобы российская система развалилась изнутри.

Шкирков считает, что Украина будет искать пути к переговорам, но важным вопросом остается, с какими позициями Киев сядет за стол переговоров. "У росаков есть карты козырные, а у нас одна крутая карта — Курская область", — отметил командир. Он подчеркнул, что многое зависит не от военных, а от политических решений.

Он также добавил, что война не закончится в ноябре, несмотря на проведение саммитов. Боевые действия с обеих сторон будут продолжаться параллельно с политическими мерами.

Относительно деоккупации Крыма, Шкирков считает, что этот процесс будет не менее сложным, чем освобождение Донбасса. Он отметил, что для этого Украина потребует значительных военных сил не только для освобождения, но и для содержания территории. Кроме того, у России есть Черноморский флот, что добавляет сложностей для освобождения полуострова.

Отвечая на вопрос об ограничениях от западных партнеров по использованию оружия для ударов по России, Шкирков пояснил, что некоторые страны придерживаются политики "не испачкаться" в войне. Он также отметил, что партнеры опасаются, что ракеты могут попасть в Россию без взрыва, что позволит российским военным изучить их технологию и усовершенствовать собственное вооружение.

Шкирков подчеркнул, что Украина уже активно использует беспилотники для ударов по территории России, однако для прицельных ударов необходимы ракеты, которые труднее сбить и наносят более точные удары по целям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украину заставляют признать поражение в войне



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