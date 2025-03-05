Командир штурмовиков объяснил, почему воевать должна молодежь

Война является делом молодых, поскольку в 50 лет "нет эффективного выполнения задач".

Военный Балу (фото из открытых источников)

Такое мнение высказал командир специализированного штурмового батальона 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем с позывным балом в интервью "Армия TV".

Обсуждая вопросы качества выполнения боевых задач и мотивации военных, он заметил, что многие приходят в армию уже в зрелом возрасте.

"У нас мобилизация же с 25 лет, а сейчас мобилизуют, кажется, с 59-ти. Смотрю, честно, средний возраст мотопехотного батальона – это 45. Со всеми вытекающими последствиями", – отметил командир.

По его словам, человек в 55 лет физически не сможет переносить рюкзак в сложных условиях передвижения по грунту.

"Понимаете? Чисто физически. Может, он и хочет", – подчеркнул военный.

Отвечая на вопрос о возможном понижении мобилизационного возраста, он заявил, что это необходимо, поскольку "война – дело молодых".

На уточнение, имеет ли он в виду мобилизацию с 18 лет, командир ответил утвердительно.

"Я понимаю, что это дети. Но вы понимаете, что в 50 лет нет эффективного выполнения задач? Очень редко такие экземпляры попадаются", – отметил он.

По его мнению, снижение мобилизационного возраста улучшит ситуацию, ведь молодые солдаты здоровее, быстрее воспринимают информацию, легче учатся и имеют большую физическую выносливость.

Военный также упомянул о контрактной армии, которая, по его мнению, была "крутой".

"Из-за того, что мало времени на подготовку в связи с такими условиями, в которых мы сейчас находимся, – конечно, хотелось бы круче готовить. А из-за низкой мотивации личного состава, к сожалению, качество выполнения задач меньше", – подытожил Балу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что удивляет в "контракте 18-24" от Минобороны . Минобороны запустило контракты для украинцев 18-24 лет. При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей получить боевой опыт и финансовую устойчивость всего за один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение. Спецконтракты для молодежи вызвали неоднозначную реакцию в ВСУ.