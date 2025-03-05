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Командир штурмовиков объяснил, почему воевать должна молодежь

По словам Балу, средний возраст военнослужащих в мотопехотном батальоне - 45 лет, что влечет за собой последствия

5 марта 2025, 20:25
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Лиля Воробьева

Война является делом молодых, поскольку в 50 лет "нет эффективного выполнения задач".

Командир штурмовиков объяснил, почему воевать должна молодежь

Военный Балу (фото из открытых источников)

Такое мнение высказал командир специализированного штурмового батальона 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем с позывным балом в интервью "Армия TV".

Обсуждая вопросы качества выполнения боевых задач и мотивации военных, он заметил, что многие приходят в армию уже в зрелом возрасте.

"У нас мобилизация же с 25 лет, а сейчас мобилизуют, кажется, с 59-ти. Смотрю, честно, средний возраст мотопехотного батальона – это 45. Со всеми вытекающими последствиями", – отметил командир.

По его словам, человек в 55 лет физически не сможет переносить рюкзак в сложных условиях передвижения по грунту.

"Понимаете? Чисто физически. Может, он и хочет", – подчеркнул военный.

Отвечая на вопрос о возможном понижении мобилизационного возраста, он заявил, что это необходимо, поскольку "война – дело молодых".

На уточнение, имеет ли он в виду мобилизацию с 18 лет, командир ответил утвердительно.

"Я понимаю, что это дети. Но вы понимаете, что в 50 лет нет эффективного выполнения задач? Очень редко такие экземпляры попадаются", – отметил он.

По его мнению, снижение мобилизационного возраста улучшит ситуацию, ведь молодые солдаты здоровее, быстрее воспринимают информацию, легче учатся и имеют большую физическую выносливость.

Военный также упомянул о контрактной армии, которая, по его мнению, была "крутой".

"Из-за того, что мало времени на подготовку в связи с такими условиями, в которых мы сейчас находимся, – конечно, хотелось бы круче готовить. А из-за низкой мотивации личного состава, к сожалению, качество выполнения задач меньше", – подытожил Балу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что удивляет в "контракте 18-24" от Минобороны . Минобороны запустило контракты для украинцев 18-24 лет. При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей получить боевой опыт и финансовую устойчивость всего за один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение. Спецконтракты для молодежи вызвали неоднозначную реакцию в ВСУ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DS_0_Ch1TKc&ab_channel=%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8FTV%E2%80%93%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0
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