Командир штурмовиков объяснил, почему воевать должна молодежь

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Лиля Воробьева
Война является делом молодых, поскольку в 50 лет "нет эффективного выполнения задач".
Военный Балу (фото из открытых источников)
Такое мнение высказал командир специализированного штурмового батальона 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем с позывным балом в интервью "Армия TV".
Обсуждая вопросы качества выполнения боевых задач и мотивации военных, он заметил, что многие приходят в армию уже в зрелом возрасте.
По его словам, человек в 55 лет физически не сможет переносить рюкзак в сложных условиях передвижения по грунту.
Отвечая на вопрос о возможном понижении мобилизационного возраста, он заявил, что это необходимо, поскольку "война – дело молодых".
На уточнение, имеет ли он в виду мобилизацию с 18 лет, командир ответил утвердительно.
По его мнению, снижение мобилизационного возраста улучшит ситуацию, ведь молодые солдаты здоровее, быстрее воспринимают информацию, легче учатся и имеют большую физическую выносливость.
Военный также упомянул о контрактной армии, которая, по его мнению, была "крутой".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что удивляет в "контракте 18-24" от Минобороны . Минобороны запустило контракты для украинцев 18-24 лет. При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей получить боевой опыт и финансовую устойчивость всего за один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обеспечение. Спецконтракты для молодежи вызвали неоднозначную реакцию в ВСУ.
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