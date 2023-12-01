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"Командир погиб, много 300-х": оккупанты жалуются на большие потери под Майорском

Враг продолжает нести потери в Донецкой области

сегодня, 22:12
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские оккупанты, копавшие окопы в районе населенного пункта Майорск Донецкой области, понесли большие потери. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказала жена одного из захватчиков, аудиозапись ее разговора опубликовала пресс-служба Главного управления разведки МОУ.

"Командир погиб, много 300-х": оккупанты жалуются на большие потери под Майорском

Враг продолжает нести потери. Фото из открытых источников

По словам жены оккупанта, российские военнослужащие из 1-го батальона (номер бригады или воинской части она не указывает, — ред) понесли большие потери под Майорском в Донецкой области. Оккупанты попали под обстрел украинских военнослужащих, когда возводили окопы в районе населенного пункта.


По ее словам, после "прилета" у оккупантов было "очень много 300-х и один – 200-й". В частности, погиб командир вражеского подразделения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главными страхами жителей страны-агрессора в канун Нового года стали тяжелые болезни (30%), инфляция и рост цен (27%), проблемы у их детей (26%), снижение уровня доходов (23%). и опасность терактов (19%). При этом почти у всех жителей РФ (93%) есть опасения и страхи.

"Комментарии" также писали, что российский диктатор Владимир Путин издал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих. Кремль заявил, что увеличивает численность армии из-за якобы растущих угроз для России, связанных с продолжающимся расширением НАТО и полномасштабным вторжением российских оккупантов в Украину. Решение Путина в Кремле назвали "адекватной реакцией" на "агрессивную деятельность НАТО". Также сообщается, что для увеличения численности армии в России, якобы, не планируется проведение мобилизации и существенное увеличение призыва на срочную службу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2rGJL_6XwV8
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