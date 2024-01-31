Командир бригады за более жесткую мобилизацию: "не вышел из машины – прострелили колено"

Командир 118-й бригады Анатолий Стуженко призвал усилить мобилизацию и предоставить больше полномочий для работников ТЦК. В противном случае, по его словам, Украина может проиграть войну, а Россия использует уклонистов для будущих атак на другие страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Анатолия Стуженко для ресурса 18000.

Командир бригады Анатолий Стуженко. Фото: скриншот с интервью

Анатолий Стуженко заявил о необходимости усилить мобилизацию в Украине.

"Поверьте мне, мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас скоро, военных, ногами будут толкать. Должно быть так: не вышел из машины – прострелили колено. Только так, иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", — говорит командир бригады.

Военный также предложил мужчинам, которые не хотят воевать надеть юбки и хоть как-то помогать армии.

"Не можешь ты – приходишь и откровенно говоришь: я лучше надену юбку. Я буду ходить в юбке, но я буду шить для военных, еще что-то делать. Я мужчина, но я буду ходить в юбке", – говорит Анатолий Стуженко.

По словам Стуженко, если сегодня не усилить мобилизацию, то Украина может проиграть, а Россия все равно использует уклонистов как "пушечное мясо" расширяя военную агрессию РФ.

"Если мы сейчас не поймем, что завтра может наступить такое, как в Мариуполе… Для них мы никто. Упадем мы – всех этих диванных соберут в одну кучу, оденут в их зеленую вонючую форму, дадут простые автоматы и они пойдут на Польшу. Только у них за спинами будет стоять кто-то, кто будет стрелять им в спину, чтобы они шли", — считает командир 118-й бригады.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о броне от мобилизации. СМИ выяснили, сколько может обойтись.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные жалуются, что специалистов по артиллерии, минометчиков и операторов дронов отправляют штурмовать позиции россиян.