Командир бригады за более жесткую мобилизацию: "не вышел из машины – прострелили колено"

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Slava Kot
Командир 118-й бригады Анатолий Стуженко призвал усилить мобилизацию и предоставить больше полномочий для работников ТЦК. В противном случае, по его словам, Украина может проиграть войну, а Россия использует уклонистов для будущих атак на другие страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Анатолия Стуженко для ресурса 18000.
Командир бригады Анатолий Стуженко. Фото: скриншот с интервью
Анатолий Стуженко заявил о необходимости усилить мобилизацию в Украине.
Военный также предложил мужчинам, которые не хотят воевать надеть юбки и хоть как-то помогать армии.
По словам Стуженко, если сегодня не усилить мобилизацию, то Украина может проиграть, а Россия все равно использует уклонистов как "пушечное мясо" расширяя военную агрессию РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о броне от мобилизации. СМИ выяснили, сколько может обойтись.
Также "Комментарии" писали, что украинские военные жалуются, что специалистов по артиллерии, минометчиков и операторов дронов отправляют штурмовать позиции россиян.
Обсуждения
Новости
Оксана
сегодня, 11:02
набалакав на кримінальну статтю !!!
Оксана
сегодня, 11:01
тро в окопи не пішли - молотком в голову
Оксана
сегодня, 10:55
ЭДВАРД, дякую, Ви праві!
Ираида
сегодня, 09:55
Башку дебілу прострелити.
ЭДВАРД
сегодня, 03:31
Саме зза таких як ти придурків, люди повністю втратили мотивацію йти на фронт, як би вони не любили неньку-УКРАЇНУ! ТОБІ МІСЦЕ В ЛІКАРНІ, ЧИ В КЛІТЦІ! Мені 71 рік і я багато бачив ідіотів, а оттаких як ти, що прикриваючись позитивними гаслами, коять таку шкоду суспільству, дуже мало зустрічав. Тебе і людиною назвати важко! Щось між котовським і жуковим з начинкою ягоди з берією! Мені навіть важко уявити скільки ти поклав у землю нашіх рідних українців. Може й мій племінник пройшов через тебе, а повернувся кістяком... мати Оля чорна вся від горя. 45 років назад я бавив його на колінах... цікава була дитина. Вкрали бандити з тцк... повернули скілет. Кажуть це ваш хлопець - по ДНК оприділили! МОЖЕ ЦЕ ТИ ІСТОТА ПОСЛАЛА ЙОГО БЕЗ АРТИ ЧИ НАБОЇВ НА "0"? КРЕМЛІВСЬКИЙ ЩУР АЖ В ДОЛОНІ ПЛЕСКАЄ БАЧУЧИ ТАКИХ ІДІОТІВ ЯК ТИ!!! СКАРАБЕЄВА АЖ З ТРУСІВ ВИСКАКУЄ СЛУХАЮЧИ ТВОЇ "МЕДОВУ" МОВУ! ТИ ХОЧ УЯВЛЯЄШ ЯКУ ШКОДУ РОБИШ І ЗНУТРІ І ЗОВНІ УКРАЇНИ, СВОЇМИ ЗАЯВАМИ ІДІОТА!!! НАЩО НАМ ТАКА ДЕРЖАВА, ЯКЩО ВОНА БУДУЄТЬСЯ НА ПРОСТРІЛЯНИХ КОЛІНАХ ТАКИМИ ПРИДУРКАМИ ЯК ТИ.... КРЕМЛІВСЬКА ПОГАНЬ НАМ ТЕЖ САМЕ ПРОПОНУВАЛА І ВЕСЬ НАРОД ПІДНЯВСЯ ПРОТИ ЦЬОГО ОДИЧАЛОГО АНДРОФАГА. ЗСУ МАЄ НЕГАЙНО РЕФОРМУВАТИСЯ. ОТТАКИХ КОМАНДИРІВ ТРЕБА НЕГАЙНО ЗВІЛЬНЯТИ І ПРИЗНАЧАТИ ГЕРОЇВ З РЯДОВОГО І СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ ТИПУ ПОКІЙНОГО "ДА ВІНЧІ" - СВІТЛА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! ЗСУ МАЄ БУТИ ВЕЛИКОЮ РОДИНОЮ, ДЕ ВСІ ПОБРАТИМИ ОДИН ОДНОМУ І ОДИН ЗА ВСІХ І ВСІ ЗА ОДНОГО. А ОЦІХ УЛАМКІВ КОРАБЛЕТРОЩИ ГНАТИ ВЗАШИЙ... ЦЕ НЕ БАТЬКО БІЙЦІВ - ЦЕ ЯКИЙСЬ ФАНТОМАС!!!!
сова-сова
сегодня, 01:15
та це занадто стріляти в коліно притягувати до відповідальності конче необхідно жорстко а не жорстоко зі зрадниками розмова коротка
для ККК
сегодня, 00:20
ти путинский фашист пулю тебе в лоб и твоему путину и всей российской думе и всем русским солдатам по пули в лоб!!! тьфу на тебя. СЛАВА УКРАИНЕ ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!!
ККК
31 января 2024, 22:37
для ККК, Веревку мыль себе быдло тупое! А слова твоей сраной речевки в пасть тебе вбить вместе с зубами скот!
Олексій
31 января 2024, 22:05
Шановний військовий ви повинні почати з себе розберіться в своїй власній структурі виженіть хапуг та бидло командирів які не вміють а головне не цінують особистий склад .Спочатку стріляйте їм по ногам .А потім з'являться добровольці на фронті .
для ККК
31 января 2024, 21:24
ти путинский фашист пулю тебе в лоб и всем русским солдатам по пули в лоб!!! тьфу на тебя. СЛАВА УКРАИНЕ ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!!
Степан
31 января 2024, 20:22
Стуженко просто бидло. Не треба його наказувати. Воно тупе і зарвалося. Шаріков - з пістолетом. Просто посадити - щоб не підривав країну. Гидота. Кремлівська.
Степан
31 января 2024, 20:17
Саша Білий допиздівся уже. Цей - купився на донат від Москви. Підірвати віру в Україну - це його ціль. Нам твоя "росія" тут не треба, Стуженко. Пиздуй до своїх у рашку. Арестович чекає.
Степан
31 января 2024, 20:10
Стуженко робить рівно таку послугу кремлю - як Сашку Білий свого часу - один в один. Підриває віру в Україну - як демократію і викликає відразу, гидота.
Прохожий
31 января 2024, 18:27
А этот выблядок, своим детям уже прострелил колени? Источник: https://society.comments.ua/news/warrussia/komandir-brigady-za-bolee-zhestkuyu-mobilizaciyu-ne-vyshel-iz-mashiny-prostrelili-koleno-724833.html © Comments.ua
Прохожий
31 января 2024, 18:01
Встретил его жену, - раздвинь ноги. Не раздвинула, - пулю между ног. Иначе никак. Пох**й на законы. Рожа автоматная. Вот так и вели себя беркута на Майдане.
АНАТОЛІЙ
31 января 2024, 17:56
ЯКЩО ТИ ПРОСТРЕЛЮЄШ КОЛІНО ЛЮДИНІ ПРОСТО ЗА ТЕ ЩО НЕ ВИЙШЛА З МАШИНИ ТО ТЕПЕР ЗРОЗУМІЛО ЯК ТИ ПОСЛАЄШ ПРОСТО ТАК НАШИХ ДІТЕЙ НА СМЕРТЬ НА ФРОНТІ А ДЕ ТВОІ ДІТИ? З ПРОСТРЕЛИНИМИ КОЛІНАМИ? ВОРУЄТЕ СОТНЯМИ МІЛЬЯРДІВЧИМ ТИ КРАЩИЙ МОСКАЛІВ? А ЩО ТОДІ ЛЮДИНА З ПРОСТРЕЛИНИМ КОЛІНОМ В ОКОП СТРИБАТИМЕ? ЩО ПІСЛЯ ТВОФХ СЛІВ МАСА МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ПІДЕ ДО ТЦК? ТАКИХ ЯК ТИ БЛИЗЬКО ДО КОМАНДУВАННЯ НЕ МОЖНА ДОПУСАТИ ТВОЄ МІСЦЕ З ТАКИМИ ПОГЛЯДАМИ НА СКОТОБОЙНІ ТАК ТЕБЕ ХОЧЕТЬСЯ ОБЛОЖИТИ..... ОФІЦЕР У ВІДСТАВЦІ АНАТОЛІЙ
Страх ККК
31 января 2024, 17:35
ККК, как рвёт очко узкому тухляку.
Сергий
31 января 2024, 15:57
А давай тебе прострелят колено? ААА?
ККК
31 января 2024, 15:57
для ККК, Сдохни фашистская и бандеровская мразь!
ККК
31 января 2024, 15:53
для ККК, иди и сдохни бандеровский ублюдок! Такаих тварей как ты всегда вешали мразь!
ККК
31 января 2024, 15:51
Котрад, Военным вообще ничего платить не нужно! Должны воевать из патриотизма и за еду! А если платить, то это наемник и таких сразу на утилизацию! Никто наемников не ценит. Это не более чем мясо!
для ККК
31 января 2024, 15:38
ти путинский фашист пулю тебе в лоб и всем русским солдатам по пули в лоб!!! тьфу на тебя. СЛАВА УКРАИНЕ ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!!
ККК
31 января 2024, 15:11
Toss, еще и мовноблеющее... Био-мусор!
ККК
31 января 2024, 15:10
Toss, а ты ублюдок чего не на фронте? Там таких пидорасов не хватает!
ККК
31 января 2024, 15:09
Военный это собака которую я кормлю налогами, если собака плохо служит ее наказывают, если кусает руку кормящего , то убивают! Такие собаки никому не нужны!
Toss
31 января 2024, 15:07
Путлера і його банду до кобзона і все їх сво закінчиться через хвилину.ОЦЕ І БУДЕ ПЕРЕМОГА.!!! Киву дістали в подмосковьї і тих виродків можна дістати, вони ж не на Марсі!!! Всі інші варіанти перемоги це страта людей! Відкрийте вже свої зазомбовані марафоном очі! Чому сплять всі спецслужби адекватного світу коли плєшивий погрожує ядерними ударами на планеті?
УКРАЇНЕЦЬ
31 января 2024, 14:22
тоді вас тварюк тцк, мвс та інших подібних до вас просто будем валить!!! ти не солдат ти лох!!! верховна бьанда влада розвалила Україну розпродає усе Українське, а ти фашист по Українцях стрілять... тьфу на таких військових. І саме голевне Україні зброя не треба, свлї заводи, фабрики по виготовленю боєприпасів не треба бо всі про це мовчать... а ось людей з лопатами на передову бо тіпа буде біда, ну так для цих людей у вигляді вас та всих налоогів, штрафів, комуналки і т.д. уже пришла.
Макс
31 января 2024, 13:56
Такие как этот разжигают страх и ненависть друг друга внутри общества
ККК
31 января 2024, 13:42
Володимир, еще одно чмо! Сидит гнида в тылу и рассказывает как и что кто то должен сделать, чтоб таким пидарасам хорошо было!
ККК
31 января 2024, 13:41
А что этот пидар не на фронте?! Интервью чмо дает... Таким пидарасам сразу пулю в голову пускать и голову на кол насаживать, чтоб другие уебки свое место знали!
ККК
31 января 2024, 13:41
Анжелина, шлюха безмозглая ты почему не в окопе? Или таких тварей как ты должен кто то защищать? Иди мразь и сдохни!
Ярослав
31 января 2024, 13:27
Гебістський виблядок так і просить соціальної розправи
Володимир
31 января 2024, 12:52
Анжелина, поглянь, ти одна майже на 100 коментів виявилася зі "стержнем". Хоча і жінка. Противно читати писанину від тих, кому рекомедуюють надіти спідниці. Один (rich) навіть відповів.
Котрад
31 января 2024, 12:38
Від ТЦкашника до заградотряду один шаг. Ця людина захищає демократію яка дає зброю. Коли він почне стріляти в ноги людям то ця світова демократія пошле його нах@й. А дають зброю бо олігархи сп@здили все. Є така професія батьківщину захищати, й за це повинні платити. Чому не збільшити тим хто на фронті більше року заробітню плату вдвічі?
ВЛАДИМИР
31 января 2024, 12:25
...А МОЖЕТ КОМУ ТО ХОЧЕТСЯ ПЕРЕСРАТЬ ВОЕННЫХ С ГРАЖДАНСКИМИ...И БЛАГОДАРЯ ТАКОМУ СУПЕР КОМБРИГУ СИДЯЩЕМУ ЗА 30-40 км ОТ ВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И КОМАНДУЮЩИХ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН...ТАК ЧТО ПОМНИТЕ НОГИ ЕСТЬУ КАЖДОГО..
рядовой
31 января 2024, 12:21
из за таких ди..илов...и проигрівают войны...кто ему сказал что пойдут на польшу...а если ему ногу прострелить...тупоголовый
Анжелина
31 января 2024, 12:20
Читаю комменты и поражаюсь: это пишут украинцы??? Что, трусость и жалость к себе мешает услышать правду??? Не хотите верить, что нас поработят эти твари??? Ну если даже человек воюющий ( для меня герой и защитник ), немного утрировал про юбки (хотя очень правильно сказал), то вы, сидящие в тылу мужики-крысы, вместо того, чтоб сказать честно, что вы сцыкуны, что ваша никчемная жизнь вам дороже рабства рашистского - ругаете и оскорбляете защитника вашего в т.ч.!!! А мадам, которая тут рассказывает про то, что тут мужики, которые зарабатывают на зарплату военным могла-бы и не рвать так о.ко!!! Пусть идут воюют, а мы, женщины, останемся и будем работать, сколько нужно, как в ВОВ!!! ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕМ!!! НО ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ, А МОЖЕТ ЕСТЬ ЧТО-ТО, РАДИ ЧЕГО СТОИТ ОТДАТЬ ЖИЗНЬ??? НАШИ ДЕТИ И ВНУКИ ДОСТОЙНЫ ИМЕТЬ СВОЮ РОДИНУ И СТРАНУ, А НЕ ЖИТЬ ПОД рашкой!!! ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ ГЕРОЕМ, ЧЕМ ЖИТЬ ТРУСОМ И КРЫСОЙ, СПРЯТАВШЕЙСЯ В ТЫЛУ!!! Хотя, рождённый ползать - летать не может (((
7
31 января 2024, 12:15
клоун :(
TEST
31 января 2024, 12:12
В окоп цього пітуха
Ната
31 января 2024, 12:05
Правда, а може він уже всім коліна попрострелював?)) обидва, щоб не мобілізувати))) от колаборантам не помішало б таке покарання, бо мені не хочеться за свої податки утримувати ту мразоту... розстріл і все.
Віктор.
31 января 2024, 12:04
Яке відгодоване седить.і розказуе кому що прострелить ,,,херой,,
Иван
31 января 2024, 12:02
Пошел нахуй! голову себе прострели, имбицил.
Правда
31 января 2024, 11:36
Розгадка проста - він і сам є воєнкомом. Треба запитати чи всіх родичів уже мобілізував.
Ната
31 января 2024, 11:17
А то нічого, що ті тцк-шники і військові (тилові криси) та й усі інші бюджетозалежні козли, типу цього, живуть на податки, які той, кому збираються прострелити коліно, сплачує в бюджет?! що значить "вдягни спідницю і щось роби - ший і т.д."?! Ті дебіли у військовій формі ловлять ПРАЦЮЮЧИХ чоловіків!!! Ти, падло, отримуєш свою криваву ЗП з податків військовозобов"язаних! Де ті, кого українці утримували всі роки так званої незалежності на випадок війни?! Вони вчились на військових, отмували непогану ЗП, йшли на пенсію з якогось дива в 45 і т.д.!!! Сидять в частинах в тилу, сплять спокійно, бухають на роботі, посилають своїми тупими проплаченими наказами хлопців на смерть (бо ж воно офіцер!!!), ні про що не переживають, поки наші чоловіки, сини, племінники та діти в окопах, бо вони військовозобов"язані!!! Молодь приходить скалічіла, зі зламаною психікою, а воно буде коліна стріляти! Дивись, щоб не пожаліло про свої слова, коли на тебе буде дивитись дуло того ж військовозобов"язаного, який повернеться - їм буде все одно, орка пристрелити, чи продажну тилову крису!!!
Роман
31 января 2024, 11:14
а не пошел бы нахуй ето пёс ебаный,черт сука
Олег
31 января 2024, 10:51
Це мар'яна за номером 2?
rich
31 января 2024, 10:48
Володимир, Худоба, ти напевно не в курсі якщо дати владу таким, як це бидло, то і твоїм рідним він коліна прострілюватиме згодом буде без приводу. Звідки ви такі беретеся
iванко
31 января 2024, 10:44
як тiльки вiн прострелить ноги Олександру Лієву що фiгурує у справi про розкрадання 1,5 млрд на снарядах для зсу тодi можно хоч буде його послухати, а так хай собi йде на пiсюна
Марина
31 января 2024, 10:26
його ж все одно призовуть з простріленою ногою іщо ти з ним там будешь робити потім!?
Афанасий
31 января 2024, 10:22
...їх взагалі перевіряють
Володимир
31 января 2024, 10:15
Ти диви, як педики згуртувались в коментаріях.
vit
31 января 2024, 10:15
треба починати з командира який мае таку думку???
Павел
31 января 2024, 10:13
Этот ресурс изначально был под контролем и российских ботов здесь поддерживают
Сергій
31 января 2024, 10:01
Bepзе таке, що попало... На голову не налазить. Точно шалений якийсь.
Мимо Проходил
31 января 2024, 09:59
Во бл* дигинират!!!!
Максим
31 января 2024, 09:59
Навіщо в ЗМІ викладати думки хворих ідіотів???
Максим
31 января 2024, 09:57
Навіщо викладати в ЗМІ думки хворих людей???
Лідія
31 января 2024, 09:57
Це ще один приклад командира - іде солдат на нуль дали два рожки яких дуже мало,щоб бути укомплектованим треба у того ж командира за свої особисті кошти купити необхідні для оборони рожки.І я в це вірю
анонім
31 января 2024, 09:50
Лисе й брехливе
Алекс
31 января 2024, 09:41
Вот этот комбриг - пример клинического совкового дебила-идиота. Ох и клоун.