Командир батальона "Волки да Винчи" сделал заявление о новом главнокомандующеме ВСУ

Новый глава батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов, имеющий позывной "Филя", высказал свое мнение о только что назначенном главнокомандующем Вооруженных сил Украины Александре Сырском. Как он сказал, бывший главком Валерий Залужный был для их батальона больше, чем просто главком.

Сергей Филимонов (фото из открытых источников)

"Валерий Федорович Залужный – это очень большой человек. Для нашего батальона он как отец. Это человек, которого очень уважал "Да Винчи" — человек, которого мы очень уважаем. И я считаю, что благодаря ему как раз мы имеем страну сейчас. если бы не он, я не знаю, кто справился на тот момент с теми вызовами, которые были", — отметил военный, отвечая на вопрос "ТСН".

При этом о новом главкоме Сырского распространяют "нездоровые истории". Их раздувают гражданские лица, не имеющие права такого делать.

"Это не их дело, я скажу так. Потому что те люди, которые воюют, если они сами решат, а среди военных достаточно много гражданского общества, достаточно много людей, которые могут говорить и имеют право говорить об этом. Если там будут большие проблемы" , пусть эти люди говорят, а не гражданские. Сами знаем, о чем идет речь", — продолжил защитник.

Филимонов рассказал свою историю личного контакта с новым главнокомандующим. Он имел место еще в начале полномасштабного вторжения.

"Когда началось полномасштабное вторжение, в первые дни меня набрали из Сухопутных войск. При том, что подразделение "Гонор" не относилось ни к кому. Меня пригласили на встречу, я тогда приехал, и у меня была встреча с Сырским. Понятно, что в меня фидбек некоторый, но по факту я обычный парень, у которого 150 человек, немного оружие где-то взяли, немножко оделись... Он со мной пообщался, сказал, можете ли вы взять это направление, можем ли мы на вас рассчитывать, что вам для этого надо. Для меня тогда было удивление, что командующий Сухопутными войсками встречается с группами, рассматривает их, смотрит на опыт, общается и дает конкретные задачи. И я думаю, что это очень повлияло на оборону Киева. командир батальона "Волки да Винчи".

Затем военный добавил, что его батальон довольно долго был в собственном резерве Сырского. И те задачи, которые выполняли военные, были его приказом.

"И потому нас перемещали по фронту, там, где было тяжелее всего. Поэтому я скажу, что точно не надо сейчас очень волноваться и говорить, что "мы проиграли, нас всех убьют". В первую очередь нужно идти в ТЦК, или лучше "Волки Да Винчи", и готовиться воевать", — подытожил Филимонов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что командир батальона "Волки Да Винчи" назвал, сколько мобилизованных нужно для войны