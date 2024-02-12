Командир батальона "Волки Да Винчи" назвал, сколько мобилизованных нужно для войны

Новый командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что Украина должна подготовить не менее 250 тыс. мобилизованных для войны против России. Кроме того, по словам Филимонова, украинские силы должны уничтожать более 10 тыс. российских окупантов ежемесячно.



Для войны нужно мобилизовать 250 тысяч солдат. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Сергей Филимонов рассказал, как он видит следующий этап войны и что нужно делать Украине для победы над Россией. По словам командира батальона "Волки Да Винчи", сейчас Украина должна становиться в "активную оборону", ведь инициатива на фронте на стороне россиян.

"Ситуация действительно очень тяжелая, понятно, что в этом году нам не нужно активных наступательных действий. Мы должны выстраивать и вести оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав — мобилизовать людей", — заявил Филимонов.

Военный назвал, какое количество украинцев нужно еще дополнительно мобилизовать.

"Нам нужно мобилизовать минимум 250 тысяч, потому что без этого мы просто не сможем воевать. У нас одна дорога – уничтожать врага и нам нужно убивать хотя бы 10 тысяч в месяц", – утверждает военный.

Сергей Филимонов также отреагировал на идеи о временном мире с Россией или прекращении боевых действий.

"Тот, кто говорит о мире или перемирии, кто говорит об остановке боевых действий – это предатель", — заявил Филимонов.

Военный объяснил, что в таком случае Россия подготовит новые войска, научит их и снова пойдет в наступление на Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат указала на проблему для военных в новом законопроекте о мобилизации.

Также "Комментарии" писали, что в Польше бьют тревогу из-за нового законопроекта о мобилизации в Украине.