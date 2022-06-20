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Командир "Азова" назвал направление, где ВСУ пошли в контратаку

Врагу не удается совершать прорывы на Запорожском направлении

сегодня, 15:37
Автор:

Кравцев Сергей
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В Запорожской области украинская армия от операции по сдерживанию противника переходит к наступательным действиям. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Еспресо" рассказал командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов.

Командир "Азова" назвал направление, где ВСУ пошли в контратаку

ВСУ. Фото: УНИАН

Командир "Азова" сообщил, что последнее время у противника ничего не получается и все его попытки пойти в наступление заканчиваются полным провалом. В свою очередь бойцы ВСУ постепенно начинают брать инициативу в свои руки и переходить от обороны к наступлению. Первым делом отодвигаются передовые позиции, а затем усиливается прессинг на агрессора. 

Родион Кудряшов отметил, Россия, понимая, что теряет ранее занятые позиции в Запорожской области от бессилия начинает обстреливать мирные села, где нет позиций ВСУ, но эти населенные пункты находятся на линии соприкосновения. За последнее время ни одна попытка врага прорвать оборону ВСУ не увенчалась успехом.                                                                                             

Кудряшов добавил, линия фронта сейчас выровнялась, и война больше напоминает позиционные бои. По мнению командира "Азова", сейчас украинским защитникам важно брать инициативу, чтобы позиционные бои не затягивались, нужно усиливать динамику, тем самым активизируя наступательные действия.

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