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Коллаборанты обращаются в Нацполицию: просят о помощи

Бизнесмены, которые занимались коллаборационной деятельностью, просят помощи у полиции, после того, как потеряли бизнес.

31 января 2024, 15:10
Автор:
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Slava Kot
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Начальник Главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе рассказал о деятельности коллаборантов на оккупированных территориях. По его словам, полиция уже задокументировала 3,5 тыс. фактов коллаборационной деятельности, 200 фактов госизмены и сообщила тысячу подозрений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Интерфакс.

Коллаборанты обращаются в Нацполицию: просят о помощи

Руководитель ГСУ Нацполиции Максим Цуцкиридзе. Фото из открытых источников

Максим Цуцкиридзе рассказал, что первые результаты по коллаборантам полиция получила во время деоккупации украинских территорий.

"Местные рассказывали, кто был клерком у врага, какой тракторист при оккупантах стал "полицейским", кто бюллетени носил... В СБУ ранг подозреваемых коллаборантов наверняка несколько выше, но и мы активно работаем", — говорит Цуцкиридзе.

Руководитель ГСУ Нацполиции также рассказал о случаях, когда коллаборанты просили помощи.

"Представляете, к нам даже обращаются коллаборанты о нарушении своих прав на оккупированной территории, потому что, в частности, теряют свой бизнес. Извините, но они получили свое", — сказал Максим Цуцкиридзе.

Цуцаридзе объяснил, что полиция будет реагировать на такие заявления, ведь они поступают от граждан Украины, однако подчеркнул, что о коллаборационизме не будут забывать.

"Но к ответственности за сотрудничество с врагом их тоже привлечем", — подчеркнул руководитель ГСУ Нацполиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько полицейских с начала Великой войны перешли на сторону врага. Ответил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Также "Комментарии" писали, что в Нацполиции объяснили, могут ли полицейские раздавать повестки вместо работников ТЦК.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/963972.html
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Обсуждения

morrison

31 января 2024, 15:26

Агов, нацпол! Сьогодні дивився інтерв'ю з командиром 118 ТРО Стуженко, в якому посадова особа закликала до несудових розправ з громадянами України силами збройних формуваннь, посилання – https://t.me/c/1197363285/123489


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