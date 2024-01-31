Коллаборанты обращаются в Нацполицию: просят о помощи

Начальник Главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе рассказал о деятельности коллаборантов на оккупированных территориях. По его словам, полиция уже задокументировала 3,5 тыс. фактов коллаборационной деятельности, 200 фактов госизмены и сообщила тысячу подозрений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Интерфакс.



Руководитель ГСУ Нацполиции Максим Цуцкиридзе. Фото из открытых источников

Максим Цуцкиридзе рассказал, что первые результаты по коллаборантам полиция получила во время деоккупации украинских территорий.

"Местные рассказывали, кто был клерком у врага, какой тракторист при оккупантах стал "полицейским", кто бюллетени носил... В СБУ ранг подозреваемых коллаборантов наверняка несколько выше, но и мы активно работаем", — говорит Цуцкиридзе.

Руководитель ГСУ Нацполиции также рассказал о случаях, когда коллаборанты просили помощи.

"Представляете, к нам даже обращаются коллаборанты о нарушении своих прав на оккупированной территории, потому что, в частности, теряют свой бизнес. Извините, но они получили свое", — сказал Максим Цуцкиридзе.

Цуцаридзе объяснил, что полиция будет реагировать на такие заявления, ведь они поступают от граждан Украины, однако подчеркнул, что о коллаборационизме не будут забывать.

"Но к ответственности за сотрудничество с врагом их тоже привлечем", — подчеркнул руководитель ГСУ Нацполиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько полицейских с начала Великой войны перешли на сторону врага. Ответил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Также "Комментарии" писали, что в Нацполиции объяснили, могут ли полицейские раздавать повестки вместо работников ТЦК.