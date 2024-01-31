Коллаборанты обращаются в Нацполицию: просят о помощи

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Slava Kot
Начальник Главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе рассказал о деятельности коллаборантов на оккупированных территориях. По его словам, полиция уже задокументировала 3,5 тыс. фактов коллаборационной деятельности, 200 фактов госизмены и сообщила тысячу подозрений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Интерфакс.
Руководитель ГСУ Нацполиции Максим Цуцкиридзе. Фото из открытых источников
Максим Цуцкиридзе рассказал, что первые результаты по коллаборантам полиция получила во время деоккупации украинских территорий.
Руководитель ГСУ Нацполиции также рассказал о случаях, когда коллаборанты просили помощи.
Цуцаридзе объяснил, что полиция будет реагировать на такие заявления, ведь они поступают от граждан Украины, однако подчеркнул, что о коллаборационизме не будут забывать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько полицейских с начала Великой войны перешли на сторону врага. Ответил глава Национальной полиции Иван Выговский.
Также "Комментарии" писали, что в Нацполиции объяснили, могут ли полицейские раздавать повестки вместо работников ТЦК.
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morrison
31 января 2024, 15:26
Агов, нацпол! Сьогодні дивився інтерв'ю з командиром 118 ТРО Стуженко, в якому посадова особа закликала до несудових розправ з громадянами України силами збройних формуваннь, посилання – https://t.me/c/1197363285/123489