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Коллаборантов отправляют на обучение в РФ: какая причина

В местных администрациях на оккупированных территориях не хватает квалифицированных кадров

сегодня, 19:29
Автор:
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Марьян Ощановский
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Из-за дефицита квалифицированных кадров в администрациях на оккупированных российской армией территориях Украины захватчики вынуждены отправлять в Россию на обучение коллаборантов, которых прежде буквально "набрали с улиц". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет портал "Комментарии".

Коллаборантов отправляют на обучение в РФ: какая причина

В частности, в ЦНС сообщили, что захватчики отправляют представителей оккупационной администрации города Антрацит (Луганская область) на обучение в Ставрополь (РФ).


Отмечается, что большинство так называемых чиновников, которые согласились работать на россиян, не имеют высшего образования и "набраны с улиц". На такой шаг оккупанты были вынуждены пойти из-за дефицита квалифицированных кадров, так как большинство местных чиновников отказались сотрудничать с ними.

По данным Центра, в настоящее время в оккупационных администрациях на ротационной основе работают "гастролеры" из РФ. Однако Москва планирует изменить ситуацию, заменив российских гастролеров местными коллаборантами.

"Предателей будут учить работать в одной вертикали Кремля, распределять потоки и сотрудничать из "смотрящими" из Москвы", — сообщили в ЦНС.

Кроме того, отметили в Сопротивлении, набранных в администрации коллаборантов будут склонять к работе на российские спецслужбы.

Ранее портал "Комментарии" писал, что на временно оккупированные территории Луганской области прибыла новая партия учителей из России, которые будут заниматься русификацией местных школьников. Новую партию "гастролеров" из Тюмени оккупанты завезли в школы города Сорокино Луганской области. В город прибыли учителя русского языка и литературы.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-zvozyat-chynovnykiv-z-tot-na-navchannya-do-rf/
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