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Главная Новости Общество Война с Россией Коллаборант из Луганщины под видом волонтера пытался уехать из страны: детали
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Коллаборант из Луганщины под видом волонтера пытался уехать из страны: детали

В настоящее время злоумышленник под арестом, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

сегодня, 13:56
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

В столице СБУ задержала луганчанина, работавшего на агрессора. Мужчина с прошлого года находился в розыске за коллаборационную деятельность.

Коллаборант из Луганщины под видом волонтера пытался уехать из страны: детали

Фото тематическое


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Ради должности в оккупационной администрации Новопсковского района мужчина по собственному желанию пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Получив должность руководителя так называемого "управления пенсионного фонда лнр", предатель способствовал введению обращения рубля на территории Украины через пенсионные выплаты, тем самым поддерживая военную оккупацию.


По неизвестным причинам злоумышленник тайно выехал с временно оккупированной территории и приехал в Киев. В столице мужчина, под видом временно перемещенного лица из Луганска, пытался устроиться волонтером в международную волонтерскую организацию.


Коллаборант рассчитывал, что как волонтеру от "Общества Красного Креста Украины" ему удастся покинуть территорию Украины и уехать за границу, тем самым избежать правосудия.


Однако мужчине не удалось реализовать свой замысел. Службой безопасности Украины преступник был разоблачен и задержан, в настоящее время ему объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности и он взят под стражу. За преступление предателю грозит до 10 лет лишения свободы, в настоящее время продолжается следствие.


Напомним, ранее наше издание сообщало, что во Франции количество митингующих на улицах становится больше. Полиция, сообщили в СМИ, все чаще задерживает активистов с оружием в руках. Также протестующие против правительства Макрона местные граждане расстреляли банк в центре Парижа и спровоцировали задержку 50% авиарейсов в одном из городов Франции.



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Источник: Ukr.net
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