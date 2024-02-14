"Количеством нам не победить": в ВСУ рассказали, что нужно менять в войне с РФ

Количественному преимуществу, которое есть в России, Украина должна противопоставить новейшие технологии и качественно подготовленных бойцов.

Россия до сих пор обладает колоссальным военным потенциалом. Фото из открытых источников

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин отметил, что, согласно данным Института стратегических исследований, у россиян есть запасы танков еще по меньшей мере на три года войны. И это при условии, что потери россиян будут оставаться на нынешнем уровне.

"Это следует иметь в виду. Особенно, когда возлагаешь большие надежды на союзников. У врага очень много собственных ресурсов. Он постоянно их увеличивает. Благодаря количеству россиян не победить. Мы должны работать над развитием новейших технологий, качественной подготовкой личного состава. А самое главное – над развитием собственного ВПК. Даже если в этот раз США одобрят помощь Украине, эта проблема никак не решится. Украина не может в дальнейшем оставаться в постоянной зависимости от других", — подчеркнул офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин через арабских посредников предлагал США заморозить войну в Украине, однако переговоры потерпели неудачу. Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну из украинских территорий, которые контролирует армия РФ. США отвергли предложение российского диктатора, заявив, что не могут принимать подобные решения без участия Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что приоритетом государственной политики власти Украины должна стать военная подготовка всех гражданских, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных, должна стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул офицер ВСУ.

